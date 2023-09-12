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Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей

Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
На ВЭФ подписано соглашение региона с Минвостокразвития

На Восточном экономическом форуме-2023 подписано соглашение между министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительством Забайкальского края по строительству инфраструктуры на территории региона с применением механизма «Дальневосточной концессии». Объём инвестиций составит 26,6 миллиарда рублей.

В рамках заключенного соглашения по концессии запланировано строительство ледового дворца, центра водных видов спорта, кадетского корпуса «Звезда» на 1000 мест в Чите; центральной больницы, общественного и физкультурно-досугового центров, филиала горного колледжа имени Агошкова в Новой Чаре Каларского округа, а также агропромышленного парка в Краснокаменске.

По информации пресс-службы правительства Забайкалья, реализовать проекты планируют, в том числе, в рамках мастер-планов Читы и Краснокаменска. Центр водных видов спорта и ледовый дворец в столице края планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2025 года.
Забайкальский край ВЭФ строительство

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