Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье

Экономика, Фото: пресс-служба правительства России

Запуск оборудования обогатительной фабрики в работу состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума-2023



В результате на предприятии получили первый медный концентрат. В церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.



Проект реализован с использованием механизмов государственной поддержки на территории опережающего развития «Забайкалье»: объём инвестиций в рамках ТОР – более 230 миллиардов рублей. Удокан с ресурсами 26,7 миллионов тонн является крупнейшим месторождением меди в России. На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы.



Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 миллионов тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тысяч тонн меди в год c объёмом переработки – до 50 миллионов тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей.



- Удоканское месторождение входит в число крупнейших месторождений меди в мире. Здесь сегодня создан крупнейший горно-металлургический комбинат. Работа комбината даст значительный социальный эффект. Всего здесь в рамках первой очереди будет трудиться около 3 тысяч людей, а с учётом второй очереди – 5,5 тысяч. Это создаст дополнительно до 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, – подчеркнул полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.



Строительство комбината осуществлялось в сложных горных и климатических условиях – корпуса самого технологического комплекса построены на отметке 1600 метров над уровнем моря. Температура воздуха в зимний период на севере Забайкалья опускается ниже 50 градусов по Цельсию. Территория строительства входит в зону вечной мерзлоты.



Месторождение «Удокан» было обнаружено в 1949 году, но проект по его разработке начал реализовываться только в 2008 году. Непосредственно разработка на нём стартовала в августе 2020 года. Работы ведутся на двух участках карьера Западный: они находятся в горах на отметке около 2 тыс. метров. На сегодня объём добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.



- В рамках проекта на Удокане возведены не только промышленные объекты технологического комплекса, но одновременно транспортная и энергетическая инфраструктура, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. - На Удокане использован рекордный объём стройматериалов – 350 тысяч кубометров железобетона, 58 тысяч тонн металлоконструкций, а также около 4 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции.

