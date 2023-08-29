За год оно снизилось почти на 11%
В июле 2023-го по сравнению с июлем 2022-го промышленное производство в Бурятии увеличилось на 7,3%, а с июнем этого года снизилось на 5,8%. В целом же за семь месяцев оно упало на 10,9% по отношению к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в Бурятстате.
Все показатели в обрабатывающих производствах оказались ниже прошлогодних на 28,1%. Но кое-где наблюдался и рост.
- Наибольший был в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 16,7%). В сырьевом секторе он составил 6,8%, в энергетическом – 6,7%, – отметили в ведомстве.
Кроме того, в республике увеличилась добыча угля и прочих полезных ископаемых (на 4,5%), производство продуктов (на 18,8%), текстильных изделий (на 35,6%), одежды (на 17,1%) и кожи и изделий из кожи (на 16,5%).
Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 10,3%), производство химических веществ и химических продуктов (на 27,2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 23,1%), электронных и оптических, компьютеров, металла и электрического оборудования (в 2,1 раза), мебели (на 4,8%), обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 6,7%), сбор и обработка сточных вод (на 18,1%), забор, очистка и распределение воды (на 1,6 %) плюс обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 19%).
В Бурятии продолжается падение промышленного производства
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