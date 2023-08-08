98% всего экспортируемого зерна из Иркутской области уходит в КНР
Экспорт зерновой продукции с территории Иркутской области увеличился в 3,7 раза.
- С начала 2023 года проконтролировано на экспорт 58 513 тонн зерна и продуктов переработки зерна. За 7 месяцев 2022 года было экспортировано 15 839 тонн. Таким образом, экспорт зерновой продукции с территории Приангарья увеличился в 3,7 раза, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Всего за семь месяцев текущего года экспортировано 53 281 тонн чистого зерна, из которого основной объём экспорта занимает овёс – 22 359 тонн (42%).
На втором месте рапс – 19 296 тонн (36%), ячменя экспортировано – 6 484 тонн (12%), льна для промышленной переработки – 5 141 тонны (10%).
Главным экспортёром произведённого на территории Иркутской области зерна является Китай.
С начала года с целью экспорта в КНР досмотрено 52 307,5 тонн зерна, что составило 98% всего экспортируемого зерна. И лишь 973,5 тонны зерна (2%) отправлено в Монголию.
Также из Иркутской области экспортировано 5 232 тонны продуктов переработки зерна, в том числе: жмых рапсовый – 2 830 тонн в Китай, шрот – 1 430 тонн в Монголию и Казахстан, мука соевая – 972 тонны в Республику Беларусь.
Иркутская область увеличила экспорт зерна почти в четыре раза
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