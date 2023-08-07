Помочь с её строительством главе республики пообещал Михаил Мишустин
Две недели назад в Улан-Удэ побывал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Это был его первый рабочий визит в республику.
Бурятия заручилась поддержкой премьер-министра в строительстве нового терминала аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий – Улан-Удэнского авиазавода и ЛВРЗ. Кроме того, Мишустин пообещал помочь региональным властям со строительством новой средней школы в баргузинском селе Баянгол. На это требуется 650 миллионов рублей, но у республики не хватает средств – порядка 450 миллионов. Здание, где сейчас учатся местные ребятишки, находится в аварийном состоянии.
- Поддержим. Дадим Минфину поручение рассмотреть возможности финансирования, софинансирования, – заверил премьер-министр на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым. – Это здорово. Меня радует то, что вы делаете ремонт в школах. Хороший подарок ребятам к новому учебному году.
А в понедельник, 7 августа, на официальном сайте российского правительства опубликовали распоряжение за подписью главы кабмина, датированное 28 июля. В нём говорится, что восьми регионам выделят свыше 4 миллиардов 600 миллионов рублей на строительство образовательных учреждений. В списке – Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Омская, Ярославская и Ульяновская области и Ставропольский край. В общей сложности в этих субъектах появится пять тысяч новых учебных мест.
Само распоряжение направлено на исполнение поручения, которое глава государства Владимир Путин дал в декабре по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».
Москва даст Бурятии 450 миллионов на сельскую школу
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