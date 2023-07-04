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Минтруд представил законопроект об увеличении МРОТ до 19242 рублей

Минтруд представил законопроект об увеличении МРОТ до 19242 рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
МРОТ вырастет в 2024 году

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19242 рублей с 1 января 2024 года.

- По поручению президента ведётся последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19242 рубля, - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Помимо этого, по его словам, с 2025 года необходимо вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой.

- Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%, - уточнил Котяков.

Иными словам, размер МРОТ будет составлять 48% от медианной зарплаты. Медианная зарплата - это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. По данным Росстата, медианная зарплата в 2022 году равнялась 40,3 тыс. рублей.

Прежняя методика предполагала, что МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 1 января 2024 года МРОТ с учётом регионального коэффициента составит 28 863 рубля. В Курумканском, Баргузинском и Окинском районах - 34 635 рублей, а в Баунтовском, Северобайкальском, Муйском и в городе Северобайкальск - 42 332 рубля. 
МРОТ

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