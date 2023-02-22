22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии с 2024 года увеличат МРОТ на 18,5 %

В Бурятии с 2024 года увеличат МРОТ на 18,5 %
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сейчас МРОТ в Бурятии составляет 16 242 рубля

Президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процентов с 1 января 2024 года. Таким образом, МРОТ повысится до 19 242 рубля, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- В Бурятии МРОТ с учётом регионального коэффициента составит 28 863 рубля, в Курумканском, Баргузинском и Окинском районах - 34 635 рублей, а в Баунтовском, Северобайкальском, Муйском и в городе Северобайкальск - 42 332 рубля. В этом году МРОТ был увеличен на 6,3%, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

Владимир Путин отметил, что «Перед правительством и субъектами страны поставлена задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в России».

- Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда. Как мы хорошо понимаем, в прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причём темпами выше инфляции и роста зарплат. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%, — подчеркнул Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства Бурятии – министр экономики  Бурятии Екатерина Кочетова добавила, что МРОТ исторически является важной мерой поддержки населения и на него равняются многие индикаторы.

- Почему важен МРОТ? Прежде всего, от него зависит заработная плата. Работодатель не имеет права платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. МРОТ также выполняет не только социальную, но и регулирующую функцию по установлению минимальной зарплаты, - сообщила Екатерина Кочетова.

С 1 января 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3 процента и составил 16 242 рубля. В 2022 году МРОТ увеличивался два раза — с 1 января (8,6%) и с 1 июня (на 10%), и в итоге составил 15 279 рублей.


МРОТ Федеральное Собрание Путин оплата труда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с 2024 года увеличат МРОТ на 18,5 %
В Бурятии с 2024 года увеличат МРОТ на 18,5 %
Общество, 22.02.2023
Сейчас МРОТ в Бурятии составляет 16 242 рубля
Улан-удэнцы станцевали ёхор в парке в первый день Сагаалгана
Улан-удэнцы станцевали ёхор в парке в первый день Сагаалгана
Общество, 22.02.2023
Они исполнили бурятский национальный танец вместе с артистами
На улицах в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ появилось освещение
На улицах в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ появилось освещение
Общество, 22.02.2023
Теперь освещены улицы Вандышева, Ипподромная, Платиновая и в СНТ «Черёмушки», а также свет появится в микрорайоне Забайкальский
Улан-удэнцу дали шесть лет «строгача» за ложное минирование
Улан-удэнцу дали шесть лет «строгача» за ложное минирование
Общество, 22.02.2023
Он сообщил о якобы заложенной бомбе в отделе полиции и получил срок
Министр образования Бурятии рассказал о задаче, которую поставил президент
Министр образования Бурятии рассказал о задаче, которую поставил президент
Общество, 22.02.2023
В России проведут реформу системы высшего образования
В Бурятии заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась прежней
В Бурятии заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась прежней
Общество, 22.02.2023
За неделю ситуация с ними в республике никак не изменилась
Около реки в прибрежном селе Бурятии разлились нечистоты
Около реки в прибрежном селе Бурятии разлились нечистоты
Общество, 22.02.2023
Теперь виновному грозит огромный штраф
Жителям Бурятии посоветовали заранее запасаться дровами
Жителям Бурятии посоветовали заранее запасаться дровами
Общество, 22.02.2023
Они каждый раз дорожают с наступлением холодов
В Бурятии выбирают лучших молодых артистов балета и балетмейстеров
В Бурятии выбирают лучших молодых артистов балета и балетмейстеров
Общество, 22.02.2023
С 15 февраля по 12 марта пройдут состязания в рамках конкурса имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева 
Жителям Бурятии пообещали тёплый март
Жителям Бурятии пообещали тёплый март
Общество, 22.02.2023
Синоптики рассказали, каким будет первый весенний месяц в республике
Чирлидеры Бурятии выступят в торговом центре
Чирлидеры Бурятии выступят в торговом центре
Общество, 22.02.2023
В программе выступления – соревнования и мастер-классы
«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»
«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»
Общество, 22.02.2023
Приезжающие на озеро туристы не спешат отказываться от странной забавы
В Улан-Удэ красочным концертом отметили Сагаалган
В Улан-Удэ красочным концертом отметили Сагаалган
Общество, 22.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК
На Байкале с нарушением перевозили людей на хивусах
На Байкале с нарушением перевозили людей на хивусах
Общество, 22.02.2023
Транспортные полицейские проводят профилактические мероприятия на Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^