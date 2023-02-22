В Бурятии с 2024 года увеличат МРОТ на 18,5 %



Заместитель Председателя Правительства Бурятии – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова добавила, что МРОТ исторически является важной мерой поддержки населения и на него равняются многие индикаторы.



- Почему важен МРОТ? Прежде всего, от него зависит заработная плата. Работодатель не имеет права платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. МРОТ также выполняет не только социальную, но и









Заместитель Председателя Правительства Бурятии – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова добавила, что МРОТ исторически является важной мерой поддержки населения и на него равняются многие индикаторы.- Почему важен МРОТ? Прежде всего, от него зависит заработная плата. Работодатель не имеет права платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. МРОТ также выполняет не только социальную, но и регулирующую функцию по установлению минимальной зарплаты, - сообщила Екатерина Кочетова. С 1 января 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3 процента и составил 16 242 рубля. В 2022 году МРОТ увеличивался два раза — с 1 января (8,6%) и с 1 июня (на 10%), и в итоге составил 15 279 рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процентов с 1 января 2024 года. Таким образом, МРОТ повысится до 19 242 рубля, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- В Бурятии МРОТ с учётом регионального коэффициента составит 28 863 рубля, в Курумканском, Баргузинском и Окинском районах - 34 635 рублей, а в Баунтовском, Северобайкальском, Муйском и в городе Северобайкальск - 42 332 рубля. В этом году МРОТ был увеличен на 6,3%, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.Владимир Путин отметил, что «Перед правительством и субъектами страны поставлена задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в России».- Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда. Как мы хорошо понимаем, в прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причём темпами выше инфляции и роста зарплат. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%, — подчеркнул Владимир Путин.