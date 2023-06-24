Улан-Удэнский авиазавод провёл «Ударную десятку»

Чемпионат объединил около 3000 участников – работников завода. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Холдинг «Вертолёты России» провёл на Улан-Удэнском авиационном заводе первый в 2023 году отборочный турнир спортивного чемпионата «Ударная десятка». По итогам боксёрских поединков было выбрано девять спортсменов, которые представят холдинг на гранд-финале в Москве. Ещё четверо атлетов будут соревноваться в силе удара, сообщили в пресс-службе холдинга.
Соревнования прошли на открытом воздухе, на территории предприятия. В этот раз чемпионат объединил около 3000 участников – работников завода.
- В прошлом году сотрудники У-УАЗ впервые стали участниками корпоративного проекта Госкорпорации Ростех «Ударная десятка». Сегодня уже можно сказать, что спортивный праздник стал традиционным на предприятии, – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Мы стремимся создать на заводе все условия для занятий спортом. Работники участвуют в городских, республиканских, отраслевых соревнованиях и различных массовых стартах. Огромное достоинство таких соревнований – чувство общности людей, их причастность к большому делу.
В этом году отборочный этап чемпионата на У-УАЗ прошёл в двух форматах: турнир по боксу среди любителей и профессионалов, а также чемпионат по силе удара с использованием специального тренажера-силомера.
Среди мужчин рекордсменом стал Дмитрий Чебунин, ударивший с силой 512 кг. Среди женщин самой сильной сотрудницей стала Дарима Бабуева, её результат – 227 кг. В категории 50+ победу одержали Сергей Танкевич (282 кг) и Ирина Павлова (165 кг).
В ходе чемпионата «Ударная десятка» на территории У-УАЗ впервые состоялись боксёрские поединки. В них приняли участие 11 сотрудников предприятия, некоторые встречи прошли в смешанной весовой категории с показательными боями.
В категории спортсмен-любитель с весом до 60 кг победу одержал Бато Тулонов, до 80 кг первым стал Владимир Смоленинов. В категории до 90 кг в финал прошел Николай Бурдыкин, свыше 90 кг – Егор Санин. Среди девушек в весе до 65 кг первое место взяла Елена Еманакова, в весе до 85 кг лучшей стала Наталья Кудрявцева. В категории спортсмен-профессионал победу в весе до 70 кг одержал Анатолий Мазалов, лучшим до 80 кг стал Алексей Насников, до 90 кг Михаил Иванов.
Золотые призёры соревнований по силе удара и победители боксерских поединков получат денежные призы. По итогам отборочного тура будет сформирована команда, которая поедет отстаивать честь завода и холдинга «Вертолёты России» в Москву.
Справка:
«Ударная десятка» – корпоративный проект Госкорпорации Ростех по спортивным единоборствам, который стартовал в 2017 году в честь десятилетнего юбилея Ростеха. Ежегодно он собирает любителей спорта не только в рамках корпорации, но и всей страны. Целью проекта «Ударная десятка» является развитие корпоративного спорта, а также массовое вовлечение работников промышленных предприятий и членов их семей в занятия физической культурой и спортом. С 2017 года в проекте приняли участие более 120 000 человек. Соревнования проводятся Академией бокса.
Улан-Удэнский авиазавод провёл «Ударную десятку»
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