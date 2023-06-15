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Делегация Бурятии работает на Петербургском экономическом форуме

Делегация Бурятии работает на Петербургском экономическом форуме
Экономика, 
Делегацию Бурятии возглавляет Алексей Цыденов

Делегация Бурятии начала работу на Петербургском экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 14 по 17 июня.

Республику представляет глава Бурятии Алексей Цыденов, первый зампред правительства Всеволод Мухин, министр экономики Екатерина Кочетова и заместитель руководителя администрации главы республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Планируется заключить ряд соглашений с инвесторами, другими регионами России. В правительстве Бурятии отметили, что самым главным и ожидаемым станет соглашение с ПАО «Россети» о переводе частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.

Главная тема ПМЭФ в 2023 году – «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Основная программа деловых мероприятий в 2023 году разделена на пять тематических блоков, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели и соответствующим изменениям в российской экономике, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.

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