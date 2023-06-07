Своих денег никак не могут дождаться сотрудники одной из авиакомпаний
По данным на 1 мая, которые предоставили организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составляла 365 тысяч рублей – как и месяц назад. Эти деньги задолжала своим сотрудникам авиакомпания «Бурятские Авиалинии», рассказали в Бурятстате.
Свои кровные вовремя не получили восемь человек. Размер просрочки на каждого из них – 45 625 рублей. Долг накопился из-за отсутствия у компании собственных средств.
В целом же самая большая задолженность по зарплате среди всех регионов Дальневосточного федерального округа оказалась в Приморье (19 миллионов 100 тысяч рублей). Далее идут соседней Забайкальский край (10 миллионов 300 тысяч), Якутия (9 миллионов 200 тысяч) и Камчатка (два с половиной миллиона).
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 360 тысяч
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