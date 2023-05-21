Помимо этого, в стране утвердили строительство ещё девяти кампусов
Минобрнауки России утвердило с регионами планы создания девяти новых кампусов мирового уровня, сообщает ТАСС. Издание отмечает, что кампусы планируется создать в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус». Академгородки будут возведены в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Улан-Удэ в этом списке нет, хотя о строительстве межвузовского кампуса речь идёт с начала года.
В пресс-службе министерства образования Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что кампус всё же будет построен. Его возведут в рамках отдельного поручения президента России Владимира Путина по федеральной адресной инвестиционной программе.
Как сообщал «Байкал-Daily», начать строительство международного межвузовского кампуса под названием «Байкал» для студентов из России, Монголии, Северного Китая и Кореи планируют в 2024 году.
На территории кампуса «Байкал» появится общежитие для студентов на 2500 мест, которое будет состоять из пяти корпусов. Строительство должно завершиться до 2027 годах.
Строительство кампуса включено в мастер-план Улан-Удэ, с которым ознакомился президент Владимир Путин во время мартовского визита в столицу Бурятии.
Улан-удэнский студенческий кампус построят по адресной программе
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