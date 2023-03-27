27 марта

26 марта

Популярное

В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест

В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
Общество,  Фото:«Бурятия-инфо 24/7»
Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей

В конце января мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков анонсировал строительство международного межвузовского кампуса под названием «Байкал» для студентов из России, Монголии, Северного Китая и Кореи. Его строительство начнётся уже в 2024 году. По словам Шутенкова, это стало возможным благодаря руководителю региона Алексею Цыденову. Власти заручились поддержкой президента России Владимира Путина.

- Кампус станет новым форматом организации студенческого быта, досуга и образования, а также новым городским инновационным кварталом, открытым для всех улан-удэнцев и гостей республики. Это один из главных объектов нашего мастер-плана, – написал ранее глава бурятской столицы на своей странице во «ВКонтакте».


На территории кампуса «Байкал» появится  общежитие для студентов на 2500 мест, которое будет состоять из пяти корпусов. Строительство кампуса должно завершиться в 2026 - 2027 годах. По данным «Бурятия-инфо 24/7», оно обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей.



студенты общежитие кампус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
Общество, 27.03.2023
Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение
В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
Общество, 27.03.2023
Сейчас там работают более 10 человек и четыре единицы техники
С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
Общество, 27.03.2023
И вся гражданская авиация страны тоже
В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
Общество, 27.03.2023
Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей
В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии
В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии
Общество, 27.03.2023
С начало года обследовали 100 человек, из которых только один был здоров
В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков
В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков
Общество, 27.03.2023
Ожидается, что этим летом клещи будут особенно активны
В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии
В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии
Общество, 27.03.2023
24 марта начался приём предложений по кандидатурам
В Бурятии пообещали тёплую погоду
В Бурятии пообещали тёплую погоду
Общество, 27.03.2023
В некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов
В селе Бурятии напавшие на ребёнка собаки «облюбовали» школьную остановку
В селе Бурятии напавшие на ребёнка собаки «облюбовали» школьную остановку
Общество, 26.03.2023
Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^