В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест

Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей
В конце января мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков анонсировал строительство
международного межвузовского кампуса под названием «Байкал» для студентов из России, Монголии, Северного Китая и Кореи. Его строительство начнётся уже в 2024 году. По словам Шутенкова, это стало возможным благодаря руководителю региона Алексею Цыденову. Власти заручились поддержкой президента России Владимира Путина.
- Кампус станет новым форматом организации студенческого быта, досуга и образования, а также новым городским инновационным кварталом, открытым для всех улан-удэнцев и гостей республики. Это один из главных объектов нашего мастер-плана, – написал ранее глава бурятской столицы на своей странице во «ВКонтакте».
На территории кампуса «Байкал» появится общежитие для студентов на 2500 мест, которое будет состоять из пяти корпусов. Строительство кампуса должно завершиться в 2026 - 2027 годах. По данным «Бурятия-инфо 24/7», оно обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей.
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Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей
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