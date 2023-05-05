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Забайкалье присоединится к Бурятии в шефствовании над районом ДНР

Забайкалье присоединится к Бурятии в шефствовании над районом ДНР
Экономика, 
Бурятия и Забайкалье объединятся для восстановления Старобешевского района

Забайкальский край присоединится к Бурятии для восстановления подшефного республике района Донецкой народной республики – Старобешевского. Об этом в эфире у Владимира Соловьева рассказал заместитель полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вернувшись из очередной рабочей командировки в зону СВО.

С прошлого года восемь дальневосточных регионов – Бурятия, Якутия, Приморье, Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населённым пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Среди подшефных территорий – Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановка, Светлодарск и посёлок Мироновский, Старобешевский и Амвросиевский районы. Бурятия в июне 2022-го взяла шефство над Старобешевским.

Республика активно помогает с ремонтом дорог, а также разрушенных в результате обстрелов домов и объектов инфраструктуры. Из Бурятии отправляли различные грузы – стройматериалы, оргтехнику, автобусы и пр. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

А теперь Забайкалье присоединится к Бурятии к ремонтно-восстановительным работам в Старобешевском районе.

В 2022 году, по словам Юрия Трутнева, в подшефных дальневосточным регионам территориям ДН было восстановлено более 300 социальных объектов – десятки школ, детских садов, больницы, многоквартирные дома, более 274 тыс. кв. м дорог, около 4,5 км водоводов.

- По сути дела, восстанавливалась жизнедеятельность территорий. К этой работе были подключены восемь дальневосточных регионов. Мы не включили в эту работу три небогатых региона: Еврейскую автономную область, Чукотку и Забайкалье. Но губернаторы выразили категорический протест, сказав, что готовы включиться с работу. В этом году все одиннадцать дальневосточных территорий будут шефствовать над освобождёнными территориями Донецкой Народной Республики. Что ещё хочу сказать. Из всех объектов не было ни одного срыва графика, – рассказал Юрий Трутнев.



ДНР

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