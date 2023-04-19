В Бурятию завезли более 2,5 тонн живых устриц из Китая

Экономика, Фото: управление Россельхознадзора

Все партии деликатесов прошли контроль



C начала года в Бурятию импортировали более 2,5 тонн живых устриц из Китая. Груз отправляют воздушным транспортом.



- В 2023 году государственными инспекторами в воздушном пункте пропуска аэропорта «Байкал» проконтролировано более 2,5 тонн живых устриц при импорте из Китая. Импортируемая продукция прошла контроль надзорного органа, сотрудники ведомства подтвердили соответствие ветеринарным требованиям РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Справка:



Устрицы – это двустворчатые беспозвоночные моллюски, которых насчитывается примерно 50 видов. Устрицы являются морским деликатесом. Обычно этих моллюсков принято съедать живыми, не подвергая их никакой обработке.



