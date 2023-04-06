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В столице Бурятии дорожают квартиры в старых домах

В столице Бурятии дорожают квартиры в старых домах
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
С начала года цены на них взлетели на 3,7%

Ранее  эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, как в первом квартале (в январе-марте) 2023-го и с марта 2022-го изменились цены на жильё в строящихся домах. А недавно специалисты отследили их динамику  и на квартиры на вторичке в 70 крупнейших городах страны

Оказалось, что стоимость апартаментов постепенно снижается лишь в нескольких населённых пунктах и в обеих столицах. А там, где жильё было относительно недорогим, происходит выравнивание.

В Улан-Удэ квадратный метр с начала года подорожал до 98 871 рубля: на 3,5% в первые три месяца нового года и на 11,1% – с прошлого марта, а квартиры, соответственно – на 3,7% и 9% (в среднем до 5 миллионов 125 тысяч рублей).

В соседней Чите за «квадрат» просят 111 844 рубля, за жильё в старом доме – 6 миллионов 351 тысячу, в Иркутске – 111 350 и 5 миллионов 951 тысячу рублей соответственно. В целом по стране квадратный метр за первый квартал 2023-го стал дороже на 2,9%, за год – на 8,2% (98 798 рублей), квартира – на 3,7% и на 2,4% (стоит в среднем 5 миллионов 299 тысяч).

- Спрос на недвижимость немного «оттаивает» после заморозков второй половины прошлого года – сказывается и отложенный спрос, и рост курса доллара по отношению к рублю, – говорит генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Между новостройкой и квартирой на вторичном рынке покупатели всё чаще выбирают последнее из-за более адекватной стоимости. Падению цен препятствует денежная эмиссия, которая разгоняет инфляцию.

Однако, по словам Луценко, обращает на себя внимание продолжающееся снижение ценников в обеих столицах – Москве и Санкт-Петербурге.

- Это сдувается ценовой пузырь, образовавшийся в последние годы из-за дешёвой ипотеки на «первичке» и потянувший за собой и «вторичку», – пояснил он.
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