В Улан-Удэ продолжают дорожать квартиры в новостройках

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

За год они наценились ещё на 5%



Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на жильё в строящихся домах в первом квартале (январь-март) 2023-го и с марта 2022-го года. Они изучили стоимость квадратного метра и самих апартаментов на первичном рынке в 70 крупнейших городах страны.



Дешеветь квартиры, как выяснилось, не спешат, несмотря на то, что у людей становится всё меньше возможностей обзавестись собственным углом, рассказали специалисты.



Так, в Улан-Удэ «квадрат» с начала года подорожал до 103 тысяч 924 рублей: на 13,5% в первые три месяца нового года и на 2,4% – с прошлого марта, а квартиры, соответственно – на 6,6% и 5,1% (примерно до 5 миллионов 38 тысяч рублей).



В краевом центре соседнего Забайкалья за квадратный метр просят 142 427 рублей, за жильё в новостройке – 6 миллионов 960 тысяч, в Иркутске – 125 109 и 6 миллионов 529 тысяч рублей соответственно. В целом по стране «квадрат» за первый квартал 2023-го стал дороже на 2,1%, за год – на 7,7% (112 071 рубль), квартира – на 1,7% и на 4,1% (стоит в среднем 5 миллионов 961 тысячу рублей).



Специалисты отметили подорожание квадратных метров с начала года в Улан-Удэ, Новокузнецке, Краснодаре, Рязани, Саранске, Смоленске, Нижнем Тагиле, Грозном и Волгограде и тенденцию к снижению цен в Волжском, Севастополе, Калининграде, Сургуте, Якутске, Курске, Владикавказе, Ленинградской области, Воронеже, Калуге, Симферополе, Подмосковье и Санкт-Петербурге.



С марта же 2022-го особенно сильный рост наблюдался в Новокузнецке, Махачкале, Волжском, Тольятти, Владикавказе, Краснодаре, Смоленске, Красноярске, Барнауле и Саратове, а падение стоимости – в Севастополе, Калининграде, Твери, Сочи, Калуге, Ленинградской области и в Мурманске.



- Из-за ухудшающейся экономической обстановки годовые темпы роста уже не те, что раньше, но в 2022-м рынок поддержала льготная ипотека и субсидированные ипотечные программы от девелоперов, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – И хотя затем «околонулевую» ипотеку запретили и спрос упал, застройщики до сих пор не спешат переписывать ценники на квартиры в меньшую сторону. По сравнению с осенью, когда мы отмечали стагнацию и некоторое снижение стоимости «квадрата», сейчас рынок немного оживился: вероятно, проявил себя отложенный спрос.



