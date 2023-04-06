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Импорт строительной техники из Китая в Забайкалье вырос в пять раз

Импорт строительной техники из Китая в Забайкалье вырос в пять раз
Экономика,  Фото:Читинская таможня
Это самосвалы, погрузчики, краны и пр.

В первом квартале 2023 года Читинская таможня зарегистрировала пятикратный рост импорта строительной техники в Забайкальский край из КНР по сравнению с прошлым годом. Всего из Китая через границу перевезли более 11 тысяч единиц техники.

- 11045 единиц новой техники: самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др. оформили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в первом квартале 2023 года. Ввоз техники по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился в пять раз, - сообщила Читинская таможня.

Увеличить пропускную способность позволил новый порядок въезда в КНР российских водителей, введённый на МАПП «Забайкальск» в сентябре 2022 года. Согласно ему, вывоз водителей организован на автобусах через пассажирское направление. Это позволило увеличить количество ввозимой ежедневно техники почти втрое - до 140 единиц.

- Товары первой необходимости, а также товары приоритетного импорта, к которым относится и техника, сотрудники поста оформляют в первоочередном порядке. Кроме того, сокращено количество форм таможенного контроля таких товаров. Все это способствует беспрепятственному перемещению техники через границу, - уточнил и.о. начальника таможенного поста МАПП Забайкальск Константин Кузнецов.

Новую строительную технику оформляет также и таможенный пост ДАПП Староцурухайтуйский, который возобновил работу на грузовом направлении с 21 марта. К примеру, за первые 10 дней работы поста сотрудники таможни оформили 264 новых седельных тягача. 
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