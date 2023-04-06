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Красноярск вошёл в топ-5 популярных направлений аэропорта Улан-Удэ

Красноярск вошёл в топ-5 популярных направлений аэропорта Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Первая, как и в 2022 году, Москва

1122 воздушных судна обслужил международный аэропорт «Байкал» с начала 2023 года, сообщил гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Это на 37,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, - отметил он.

За первый квартал 2023 года аэропорт Улан-Удэ обслужил 137 374 пассажира. За тот же период 2022 года – 112 846.

Дмитрий Гармаев привёл данные о наиболее популярных направлениях полётов из Улан-Удэ за первые три месяца 2023 года. На первом месте Москва. На рейсах из и в столицу России перевезено 75157 пассажиров. Это 54,6% от общего пассажиропотока. За первый квартал 2022 года аэропорт «Байкал» перевёз между городами 67170 человек.

На втором месте, как и в 2022 году, Новосибирск – 21960 пассажиров (16750 в 2022 году).

Владивосток на третьем месте – 5727 (4480).

Иркутск с пассажиропотоком в 5554 человека на четвёртом месте (4061).

В первом квартале 2022 года на пятой строчке был Хабаровск – 2699 пассажиров. В этом году он опустился на 6 место – 4331 чел.

На пятое место вышел Красноярск – 4690 пассажиров. В прошлом году их было всего 2331.

«Байкал-Daily» сообщал, что в прошлом году международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира. Это на 16,5% больше, чем в 2021 году.

Аэропорт "Байкал" авиация

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