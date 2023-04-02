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B Улан-Удэ пройдёт туристская выставка «Baikal Travel Mart»

B Улан-Удэ пройдёт туристская выставка «Baikal Travel Mart»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
7 апреля в Бурятском драматическом театре гостей выставки ждёт ярмарка, дегустация блюд, знакомство с лучшими туроператорами России, Монголии и Казахстана

C 7 по 8 апреля в Улан-Удэ пройдёт одно из ярких и масштабных событий туриндустрии Бурятии этой весны - международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2023».

- Выставка не только объединит профессионалов туристского сообщества, она определит траекторию развития туризма в Байкальском регионе на ближайший сезон и позволит решить самые важные вопросы туротрасли Бурятии, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

В рамках работы выставки пройдёт ряд мероприятий c участием экспертов в области продвижения туристического продукта: круглые столы, семинары для представителей туристской индустрии, муниципальных образований, курирующих вопросы развития туризма, образовательные площадки и зоны для b2b переговоров.

7 апреля в Бурятском драматическом театре гостей выставки ждёт ярмарка, дегустация блюд, знакомство с лучшими туроператорами России, Монголии и Казахстана, мастер-классы и презентации от районов Бурятии.

Место проведения: 7 апреля - Бурятский драматический театр им. Х. Н. Намсараева (ул. Куйбышева, 38); 8 апреля - Национальная библиотека Республики Бурятия (ул. Ербанова, 4).

Возрастное ограничение – 6+
туризм выставка

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