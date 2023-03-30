В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии





В начале марта Росстат сообщил, что средняя начисленная заработная плата в реальном выражении выросла в IV квартале 2022 года на 0,5% (по отношению к аналогичному периоду 2021-го) и на 14,7% (к III кварталу 2022-го). Увеличились в России и доходы от предпринимательской деятельности.





Накануне заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат в стране за последние пять лет составил 22,1%. Правда, пока это предварительная информация.- Традиционно в мае Росстат уточнит данные. Мы рассчитываем, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован, хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы, – рассказала вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 29 марта.Голикова уточнила: заработок вырос в 22 российских регионах и больше всего при этом – в Ханты-Мансийском автономном округе и в Бурятии, пишет ТАСС.- По предварительной информации Росстата, но пока без учёта итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная среднемесячная начисленная заработная плата в прошлом году по отношению к 2021-ому несколько снизилась – на 1%, – цитирует её издание. – Однако IV квартал 2022-го демонстрирует динамику её увеличения.