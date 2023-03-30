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В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии

В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Вице-премьер Голикова сообщила, что оказался наибольшим в стране

Накануне заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат в стране за последние пять лет составил 22,1%. Правда, пока это предварительная информация.

- Традиционно в мае Росстат уточнит данные.  Мы рассчитываем, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован, хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы, – рассказала вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 29 марта.

Голикова уточнила: заработок вырос в 22 российских регионах и больше всего при этом – в Ханты-Мансийском автономном округе и в Бурятии, пишет ТАСС.

- По предварительной информации Росстата, но пока без учёта итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная среднемесячная начисленная заработная плата в прошлом году по отношению к 2021-ому несколько снизилась – на 1%, – цитирует её издание. – Однако IV квартал 2022-го демонстрирует динамику её увеличения.

В начале марта Росстат сообщил, что средняя начисленная заработная плата в реальном выражении выросла в IV квартале 2022 года на 0,5% (по отношению к аналогичному периоду 2021-го) и на 14,7% (к III кварталу 2022-го). Увеличились  в России и доходы от предпринимательской деятельности. 

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