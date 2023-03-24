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Треть Бурятии живёт на одну зарплату

Треть Бурятии живёт на одну зарплату
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
А часть наших земляков «прорываются» на пособиях, стипендиях и пенсиях

В Бурятстате рассказали об основных источниках дохода жителей республики. Согласно итогам всероссийской переписи-2020, более чем для трети (36,7%) наших земляков это заработная плата, причём как у мужчин, так и у женщин.

Ещё 30,1% населения республики живёт за счёт других людей – то есть они находятся на иждивении. В основном это те, кому меньше 19 лет.

Одной пенсией (помимо пенсии по инвалидности) перебиваются 19,4% жителей Бурятии – преимущественно женщины. Они преобладают и среди получателей различных пособий и выплат от государства и организаций. Это основной доход для 7,2 % представительниц прекрасного пола и 4,3% мужчин. Зато среди последних больше живущих на пенсию как раз по инвалидности – 3% (среди женщин – 1,9 %).

Прибыль от предпринимательской деятельности – главный источник денег для 3,2% жителей и 1,7% жительниц республики. Ещё 1,9% помогает производство товаров для собственного использования 1,4% – стипендия.

- Доля тех, кто указал в качестве основного источника средств к существованию сдачу в аренду имущества, прибыль от патентов и авторских прав, сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализацию капитала, пособие по безработице, льготы, компенсации, субсидии, выигрыши и иные источники, составила 0,3 %, – заявили в Бурятстате.

Перепись показала, что по состоянию на 1 октября 2021-го у 91,6% населения Бурятии имелся только один вид дохода, у 7,9% их было два и лишь у 0,5% – три и более.



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