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Аэропорт «Байкал» в 2022 году занял 41 место среди воздушных гаваней страны

Аэропорт «Байкал» в 2022 году занял 41 место среди воздушных гаваней страны
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

По объёму пассажиропотока

По итогам 2022 года компания ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) поставила аэропорт Улан-Удэ на 41 строчку по объёмам пассажиропотока. В списке 114 основных аэропортов России.

«Наши соседи по рейтингу - аэропорты Ижевска, Барнаула, Ульяновска, Томска, Кемерово, Читы, - сообщил генеральный директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев. - В 2023 году тенденция роста пассажиропотока в международном аэропорту «Байкал» сохраняется».

«Байкал-Daily» сообщал, что в прошлом году международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира. Это на 16,5% больше, чем в 2021 году.

Аэропорт "Байкал" авиация

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