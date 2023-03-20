Аэропорт «Байкал» в 2022 году занял 41 место среди воздушных гаваней страны

По объёму пассажиропотока
По итогам 2022 года компания ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) поставила аэропорт Улан-Удэ на 41 строчку по объёмам пассажиропотока. В списке 114 основных аэропортов России.
«Наши соседи по рейтингу - аэропорты Ижевска, Барнаула, Ульяновска, Томска, Кемерово, Читы, - сообщил генеральный директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев. - В 2023 году тенденция роста пассажиропотока в международном аэропорту «Байкал» сохраняется».
«Байкал-Daily» сообщал, что в прошлом году международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира. Это на 16,5% больше, чем в 2021 году.
По объёму пассажиропотока
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