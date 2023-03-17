17 марта

16 марта

Популярное

Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат

Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат
Экономика,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Предприятие в Еравнинском районе будет добывать и перерабатывать свинцово-цинковую руду

В рамках рабочей поездки в Бурятию заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился со строительством горно-обогатительного комбината «Озёрный» в Еравнинском районе.

На базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озёрное создаётся новое предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковой руды. ГОК мощностью 6 млн тонн в год будет производить до 597 тысяч тонн цинкового и до 82 тысяч тонн свинцового концентратов в год.

- Вклад государства и вклад в Бурятии в этот проект большой. И сам проект очень большой: стоит более 90 млрд рублей и реализуется в сжатые сроки. По словам руководства компании, ГОК планируется запустить этим летом, – отметил Юрий Трутнев.

Планируемый объём частных инвестиций в проект составит порядка 93 млрд рублей (без НДС). В эксплуатацию предприятие собираются ввести в 2023 году, а на проектную мощность ГОК выйдет уже в 2024 – к этому моменту планируется создание около 1200 рабочих мест.

Проект находится уже на финишной прямой – строительно-монтажные работы на Озёрном ГОКе входят в завершающую стадию, а само предприятие готовится ко вступлению в операционную фазу. В проект уже вложено более 61 млрд рублей.

- Строительная часть выполнена на 95%, а технологическое оборудование смонтировано более чем на 80%. Набрана операционная команда проекта, которая будет работать на фабрике. Запущены промышленный водовод, котельная, все объекты внутренней энергетической инфраструктуры. После подключения подстанции в апреле мы планируем начать пусконаладочные работы, а в июле – начать переработку руды. Выход на проектную производительность ожидается в первом квартале 2024 года, – рассказал генеральный директор ООО «Озёрное» Владислав Свиблов.

На предприятии организована схема оборотного водоснабжения, исключающая попадание используемой технологической воды в бассейн рек и озёр Еравны. Готовы к эксплуатации ПС и ВЛ 110 кВ – подстанция и воздушная линия 110 кВ, необходимые для энергообеспечения ГОКа. Завершаются работы на складском комплексе и в ремонтно-механических мастерских. Продолжаются горные работы на карьере.

- Это один из крупных работодателей: более 1,2 тысяч рабочих мест. Мы получаем ещё одного экономического флагмана у нас в республике. Плюс к этому предприятие будет производить цинковый концентрат, и мы совместно с акционерами ГОК «Озёрный» работаем с потенциальным инвестором по производству цинка в регионе, – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта – правительство Бурятии подписало с ООО «Озёрное» соответствующее инвестиционное соглашение. Стороны также подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, по которому предприятие уже оказывает поддержку муниципалитетам региона.

Предприятию оказываются меры господдержки. В частности, ГОК получит компенсацию за технологическое присоединение. Оказание инфраструктурной поддержки было одобрено подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Также проект получил льготное кредитное финансирование со стороны государственных финансовых институтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Бурятия Еравнинский район горно-обогатительный комбинат горнодобывающая отрасль промышленность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье создадут агропромышленный парк
В Забайкалье создадут агропромышленный парк
Экономика, 17.03.2023
В регионе планируют повысить самообеспеченность края сельхозпродукцией
Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат
Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат
Экономика, 17.03.2023
Предприятие в Еравнинском районе будет добывать и перерабатывать свинцово-цинковую руду
В Бурятии подорожала химчистка, пошив одежды и похороны
В Бурятии подорожала химчистка, пошив одежды и похороны
Экономика, 16.03.2023
Специалисты рассказали, как в республике изменились цены на бытовые услуги
Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату по-чёрному
Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату по-чёрному
Экономика, 16.03.2023
Деньгами в конверте в основном готовы довольствоваться горожане старше 45 лет

Районы Бурятии получат 854 млн рублей на модернизацию ЖКХ
Районы Бурятии получат 854 млн рублей на модернизацию ЖКХ
Экономика, 16.03.2023

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов




В Туве усилят сотрудничество и связи с Монголией
В Туве усилят сотрудничество и связи с Монголией
Экономика, 15.03.2023
В республике утверждена концепция развития приграничного сотрудничества с аймаками Монголии до 2027 года
Владимиру Путину рассказали о вариантах газификации Улан-Удэ и Читы
Владимиру Путину рассказали о вариантах газификации Улан-Удэ и Читы
Экономика, 15.03.2023
По плану работы должны пройти до 1 января 2032 года
Путин анонсировал дополнительное выделение Улан-Удэ 150 млрд рублей
Путин анонсировал дополнительное выделение Улан-Удэ 150 млрд рублей
Экономика, 14.03.2023
«Нужно регион развивать в целом», - заявил он
На благоустройство главного парка в Бодайбо выделят 126 млн
На благоустройство главного парка в Бодайбо выделят 126 млн
Экономика, 14.03.2023
Проект называется «Бодайбо - золото сибирской тайги»
Павильон Бурятии на ВЭФ посвятят столетию республики
Павильон Бурятии на ВЭФ посвятят столетию республики
Экономика, 14.03.2023
Там выставят юрту, изделия из нефрита и вертолёты от УУАЗ
В среднем каждый житель Бурятии задолжал банкам 377 тысяч
В среднем каждый житель Бурятии задолжал банкам 377 тысяч
Экономика, 13.03.2023
По закредитованности республика оказалась 63-ей в стране
Правительство направит 500 млн на чартеры по России
Правительство направит 500 млн на чартеры по России
Экономика, 12.03.2023
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^