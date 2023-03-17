Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Предприятие в Еравнинском районе будет добывать и перерабатывать свинцово-цинковую руду



В рамках рабочей поездки в Бурятию заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился со строительством горно-обогатительного комбината «Озёрный» в Еравнинском районе.



На базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озёрное создаётся новое предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковой руды. ГОК мощностью 6 млн тонн в год будет производить до 597 тысяч тонн цинкового и до 82 тысяч тонн свинцового концентратов в год.



- Вклад государства и вклад в Бурятии в этот проект большой. И сам проект очень большой: стоит более 90 млрд рублей и реализуется в сжатые сроки. По словам руководства компании, ГОК планируется запустить этим летом, – отметил Юрий Трутнев.



Планируемый объём частных инвестиций в проект составит порядка 93 млрд рублей (без НДС). В эксплуатацию предприятие собираются ввести в 2023 году, а на проектную мощность ГОК выйдет уже в 2024 – к этому моменту планируется создание около 1200 рабочих мест.



Проект находится уже на финишной прямой – строительно-монтажные работы на Озёрном ГОКе входят в завершающую стадию, а само предприятие готовится ко вступлению в операционную фазу. В проект уже вложено более 61 млрд рублей.



- Строительная часть выполнена на 95%, а технологическое оборудование смонтировано более чем на 80%. Набрана операционная команда проекта, которая будет работать на фабрике. Запущены промышленный водовод, котельная, все объекты внутренней энергетической инфраструктуры. После подключения подстанции в апреле мы планируем начать пусконаладочные работы, а в июле – начать переработку руды. Выход на проектную производительность ожидается в первом квартале 2024 года, – рассказал генеральный директор ООО «Озёрное» Владислав Свиблов.



На предприятии организована схема оборотного водоснабжения, исключающая попадание используемой технологической воды в бассейн рек и озёр Еравны. Готовы к эксплуатации ПС и ВЛ 110 кВ – подстанция и воздушная линия 110 кВ, необходимые для энергообеспечения ГОКа. Завершаются работы на складском комплексе и в ремонтно-механических мастерских. Продолжаются горные работы на карьере.



- Это один из крупных работодателей: более 1,2 тысяч рабочих мест. Мы получаем ещё одного экономического флагмана у нас в республике. Плюс к этому предприятие будет производить цинковый концентрат, и мы совместно с акционерами ГОК «Озёрный» работаем с потенциальным инвестором по производству цинка в регионе, – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта – правительство Бурятии подписало с ООО «Озёрное» соответствующее инвестиционное соглашение. Стороны также подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, по которому предприятие уже оказывает поддержку муниципалитетам региона.



Предприятию оказываются меры господдержки. В частности, ГОК получит компенсацию за технологическое присоединение. Оказание инфраструктурной поддержки было одобрено подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Также проект получил льготное кредитное финансирование со стороны государственных финансовых институтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



