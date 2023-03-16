Районы Бурятии получат 854 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов



Районы Бурятии получат 854 миллиона рублей на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Сети отремонтируют в нескольких населённых пунктах Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Муйского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов» - написал глава республики в соцсетях.

Заменят 88 км инженерных сетей, которые обеспечивают теплом и водой 32 тысячи жителей Бурятии.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что правительство России утвердило 17 региональных программ на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах. В число одобренных вошел проект Бурятии, который предусматривает капремонт тепловых и водопроводных сетей в шести районах.

Общая стоимость 17 программ по России составляет 34,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 18,8 млрд рублей.

