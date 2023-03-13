Правительство России одобрило программу модернизации коммунальной инфраструктуры Бурятии

И ещё 16 регионов



Решение приняла комиссия правительства РФ по региональному развитию.

- Мы одобрили ещё 17 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, - сообщил её председатель, вице-премьер Марат Хуснуллин. - Их общая стоимость составляет 34,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 18,8 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором были одобрены 17 проектов региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы общей стоимостью 34,2 млрд рублей.

Помимо Бурятии, региональные программы утверждены для Белгородской, Калининградской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Сахалинской, Томской, Тульской, Ярославской областей, республик Карелия, Мордовия, Ингушетия, Удмуртской Республики, а также Забайкальского, Красноярского и Пермского краёв. В них построят и модернизируют 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится для 565,2 тысячи человек.

В России уже одобрено 70 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры общей стоимостью 142,2 млрд рублей (федеральный бюджет – 87,5 млрд рублей).

В Бурятии с 2013 года действует программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов». По официальным данным «Открытого бюджета РБ», в 2022 году её выполнили на 92,71%, а в части развития объектов ЖКХ – на 91,77%