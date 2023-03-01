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В действующем аэропорту Иркутска отремонтируют аэродром за 169 млн рублей

Экономика, 

Новый построят только к 2030 году

В 2023 году АО «Международный аэропорт Иркутск» продолжит модернизацию инфраструктуры.

Планируется выполнить ремонт асфальтобетонных покрытий, дренажной системы и водостоков аэродрома. Модернизируют светосигнальное оборудование на взлёте и посадке. Предусмотрены обновление фасада здания гостиницы и помещений медико-санитарной части, а также замена теплотрассы к аэропорту. Он в Иркутске находится в черте города.

Ремонт проведут на 169,3 млн рублей из собственных средств предприятия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 

- Тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах сохраняется, - отметил первый вице-премьер правительства Иркутской области Руслан Ситников. Он возглавляет совет директоров АО «Международный аэропорт Иркутск». - Аэропорт должен развиваться, несмотря на планы по строительству новой воздушной гавани. Важно делать всё необходимое для обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества услуг.

Новый аэропорт Иркутска планируют построить у села Поздняково в Иркутском районе. Минтранс России готов оказать содействие в сопровождении проекта. Но бюджетные средства на финансирование работ планируется предусмотреть лишь в 2028-2030 годах.

Напомним, что большинство аэродромов в России и их инфраструктура находятся в государственной собственности. Это объекты двойного назначения.

авиация Иркутск

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