Иркутский аэропорт планируют перенести

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство поддержит минтранс РФ



Аэропорт Иркутска планируют перенести в село Позднякова в Иркутском районе. Строительство поддержит минтранс России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.



- Мы рассчитываем, что актуализацией проектной документации и строительством аэропорта будет заниматься частный инвестор. С ним планируется заключить трехстороннее соглашение, участниками которого также станут правительство Российской Федерации и правительство Иркутской области. Мы просим Минтранс России поддержать такую схему работы и оказать содействие по выбору инвестора, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Заместитель министра транспорта России Василий Десятков сообщил, что что министерство готово оказать содействие в сопровождении проекта. Также он подтвердил прогнозное финансирование на выполнение работ. Средства на это планируется предусмотреть в 2028-2030 годах.

