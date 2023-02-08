Строительство поддержит минтранс РФ
Аэропорт Иркутска планируют перенести в село Позднякова в Иркутском районе. Строительство поддержит минтранс России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
- Мы рассчитываем, что актуализацией проектной документации и строительством аэропорта будет заниматься частный инвестор. С ним планируется заключить трехстороннее соглашение, участниками которого также станут правительство Российской Федерации и правительство Иркутской области. Мы просим Минтранс России поддержать такую схему работы и оказать содействие по выбору инвестора, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Заместитель министра транспорта России Василий Десятков сообщил, что что министерство готово оказать содействие в сопровождении проекта. Также он подтвердил прогнозное финансирование на выполнение работ. Средства на это планируется предусмотреть в 2028-2030 годах.
Иркутский аэропорт планируют перенести
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