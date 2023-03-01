Улан-Удэнский авиазавод передал на Крайний Север новейшие вертолёты

Ми-8АМТ будут работать на месторождениях газа



Холдинг «Вертолёты России», в который входит Улан-Удэнский авиационный завод, передал «Газпром авиа» два вертолёта Ми-8АМТ.



Они будут использоваться для обслуживания ключевых нефтегазовых объектов страны, в том числе в условиях Крайнего Севера. До конца 2023 года планируется передать еще одно воздушное судно.



10 Ми-8АМТ уже успешно эксплуатируются с 2020 года на объектах группы «Газпром» на Крайнем Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Вертолёты из Бурятии работают также во всех регионах присутствия «Газпром авиа».



Поставленные два вертолёта изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе. Они имеют множество преимуществ, отметили в пресс-службе холдинга. Машины предназначены для работы при температурах от -50 до +50 °С, также они могут быть оснащены специализированным оборудованием. Ми-8АМТ позволяют перевозить до 22 пассажиров или до 4 тонн грузов. Они способны облегчать пилотирование в условиях плохой видимости или на пересеченной местности.



Даже при экстремально низких температурах, в условиях плохой видимости Ми-8АМТ обеспечивают возможность безопасной перевозки пассажиров и грузов, позволяют проводить мониторинг магистральных газопроводов, осуществлять поставку материалов и техники для газопроводов и объектов строительства, помогают выполнять аварийно-спасательные работы.

