Бурятия обогнала по бедности Забайкалье

Они вместе с ЕАО оказались самыми нищими регионами













Ранее аналитики telegram-канала «Равенство. Медиа» рассказали, в каких регионах РФ люди живут хуже всего. Как выяснилось , на Чукотке, в Бурятии, Тыве и на Кавказе. А по данным Бурятстата, часть жителей республики пересекли границу бедности: Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч.

Зампред правительства Забайкальского края Инна Щеглова заявила: в ушедшем 2022 году уровень бедности в регионе достиг 19,3%. Об этом она сообщила в ходе итогового отчёта краевого Минсоцзащиты.- Уровень бедности в Забайкальском крае в 2022-ом находился на уровне 19,3% по сравнению с общим по России в 11%. Забайкальский край можно назвать исторически бедным, – цитирует Щеглову «Zab.ru».По уровню бедности Забайкалье обгоняют только Бурятия с показателем 19,5% и Еврейская автономная область (22,4%), заявила Инна Щеглова.