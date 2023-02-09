09 февраля

08 февраля

Популярное

Бурятия обогнала по бедности Забайкалье

Бурятия обогнала по бедности Забайкалье
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Они вместе с ЕАО оказались самыми нищими регионами

Зампред правительства Забайкальского края Инна Щеглова заявила: в ушедшем 2022 году уровень бедности в регионе достиг 19,3%. Об этом она сообщила в ходе итогового отчёта краевого Минсоцзащиты.

- Уровень бедности в Забайкальском крае в 2022-ом находился на уровне 19,3% по сравнению с общим по России в 11%. Забайкальский край можно назвать исторически бедным, – цитирует Щеглову «Zab.ru».

По уровню бедности Забайкалье обгоняют только Бурятия с показателем 19,5% и Еврейская автономная область (22,4%), заявила Инна Щеглова. 

Ранее аналитики telegram-канала «Равенство. Медиа» рассказали, в каких регионах РФ люди живут хуже всего. Как выяснилось, на Чукотке, в Бурятии, Тыве и на Кавказе. А по данным Бурятстата, часть жителей республики пересекли границу бедности: Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч.

бедность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия обогнала по бедности Забайкалье
Бурятия обогнала по бедности Забайкалье
Экономика, 09.02.2023
Они вместе с ЕАО оказались самыми нищими регионами
Каждый шестой россиянин не просит повышения зарплаты из-за страха увольнения
Каждый шестой россиянин не просит повышения зарплаты из-за страха увольнения
Экономика, 08.02.2023
Также работники боятся агрессии со стороны руководства
В Бурятии появится майнинговый центр почти за миллиард рублей
В Бурятии появится майнинговый центр почти за миллиард рублей
Экономика, 08.02.2023
Тариф на электроэнергию для предприятия пообещали снизить вдвое 
Иркутский аэропорт планируют перенести
Иркутский аэропорт планируют перенести
Экономика, 08.02.2023
Строительство поддержит минтранс РФ
В Бурятии завершилось масштабное строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса
В Бурятии завершилось масштабное строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса
Экономика, 07.02.2023
Проект позволит закрыть потребность республики в высококачественном мясе и создать новые рабочие места
В Бурятии благоустроят туристические места
В Бурятии благоустроят туристические места
Экономика, 07.02.2023
На эти цели в республике выделят почти 20 миллионов рублей
Гусиноозёрск и Закаменск поделят 155 млн на благоустройство городской среды
Гусиноозёрск и Закаменск поделят 155 млн на благоустройство городской среды
Экономика, 07.02.2023
Ранее оба города одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов
В Бурятии за год взлетели цены на картошку
В Бурятии за год взлетели цены на картошку
Экономика, 07.02.2023
При этом свёкла и морковка в республике заметно подешевели
Бурятия оказалась в хвосте рейтинга по вкладам в банках
Бурятия оказалась в хвосте рейтинга по вкладам в банках
Экономика, 07.02.2023
Жителям республики удаётся накопить в среднем по 92 600 рублей
В Забайкалье хотят создать международную ТОР
В Забайкалье хотят создать международную ТОР
Экономика, 06.02.2023
Для развития торговли с Китаем и Монголией предложено создать особые льготы и режимы
Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя
Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя
Экономика, 06.02.2023
На предприятии изготовят 8 километров водопроводных труб
В Улан-Удэ назвали следующее по популярности после Москвы авианаправление
В Улан-Удэ назвали следующее по популярности после Москвы авианаправление
Экономика, 03.02.2023
По маршруту Улан-Удэ - Новосибирск и обратно за год перевезено более 100 тысяч пассажиров
В Бурятии увеличилось число самозанятых
В Бурятии увеличилось число самозанятых
Экономика, 03.02.2023
Большая часть самозанятых работает в сфере услуг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^