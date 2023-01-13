13 января

12 января

Популярное

Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности

Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч 

В 2021 году в стране появился новый термин – граница бедности. Это помогает определить долю малоимущих в России. Раньше таким порогом служил прожиточный минимум (ПМ), который сильно зависел от продовольственной корзины.

Сейчас же он зависит не от цен на продукты, а от доходов людей. ПМ зафиксировали на уровне 44,2% от среднего (медианного) среднедушевого дохода за IV квартал предыдущего года.

По данным Бурятстата, в 2021-ом так называемая граница бедности в республике была на уровне 13 005 рублей в месяц. «Перешагнули» её192 300 человек, или 19,5% от общей численности населения региона. По сравнению с 2020-ым их число сократилось на 3800 (или 0,4%).

Два года назад максимальное значение границ бедности в Дальневосточном федеральном округе отмечалось на Чукотке (24 805 рублей). Там же проживает меньше всего людей, оказавшихся за её чертой (7,3%). Также в списке – Сахалин (7,4%) и Магаданская область (7,9%).

- Наибольший процент населения с доходами ниже границ бедности проживает в Еврейской автономной области (22,4%), Бурятии (19,5%) и Забайкальском крае (19,3 %), – рассказали в ведомстве.
 
В 2021 году ежемесячные доходы 3,6% наших земляков оказались меньше 7 тысяч. Ещё у 6,8% они колебались от 7 до 10 тысяч, у 12,4% – от 10 до 14, у 16,2% – от 14 до 19, у 21,1% – 19 до 27, у 24,9% – от 27 до 45, у 8% – от 45 до 60 и у 7% перевалил за 60 тысяч.

Ранее аналитики telegram-канала «Равенство. Медиа» рассказали, в каких регионах РФ люди живут хуже всего. Как выяснилось, на Чукотке, в Бурятии, Тыве и на Кавказе.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино
В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино
Общество, 13.01.2023
Женщинам понравились фильмы 
У школьников Бурятии проводят правовые уроки
У школьников Бурятии проводят правовые уроки
Общество, 13.01.2023
Профилактические мероприятие провели в Бичурском районе
Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности
Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности
Общество, 13.01.2023
Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч 
В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей
В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей
Общество, 13.01.2023
Сейчас идёт подготовка к их оборудованию 
В Улан-Удэ выявили пять опасных горок
В Улан-Удэ выявили пять опасных горок
Общество, 13.01.2023
Стихийные катушки облюбовали дети 
В скверах Улан-Удэ заменили перегоревшие лампы
В скверах Улан-Удэ заменили перегоревшие лампы
Общество, 13.01.2023
В популярных зонах отдыха проводят ревизию системы освещения
Иркутянина оштрафовали за съёмку с квадрокоптера
Иркутянина оштрафовали за съёмку с квадрокоптера
Общество, 13.01.2023
Мужчина не получил соответствующее разрешение 
В Бурятии построят 33 социальных объекта
В Бурятии построят 33 социальных объекта
Общество, 13.01.2023
Их планируют ввести в эксплуатацию в этом году 
Энергодефицит в Иркутской области хотят восполнять из Бурятии
Энергодефицит в Иркутской области хотят восполнять из Бурятии
Общество, 13.01.2023
В республике могут построить электростанции для соседнего Приангарья
В Улан-Удэ осуждённым вручили значки ГТО
В Улан-Удэ осуждённым вручили значки ГТО
Общество, 13.01.2023
В мероприятии участвовали представители минспорта 
В Улан-Удэ осуждённые будут гасить долги, работая в «Водоканале»
В Улан-Удэ осуждённые будут гасить долги, работая в «Водоканале»
Общество, 13.01.2023
Руководители учреждений провели рабочую встречу  
В Бурятии профессор вуза получила госпремию в области науки и техники
В Бурятии профессор вуза получила госпремию в области науки и техники
Общество, 13.01.2023
Высокую награду Сэсэгме Жамсарановой присудили за научные исследования в области биотехнологии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^