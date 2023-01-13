Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности

Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч







В 2021 году ежемесячные доходы 3,6% наших земляков оказались меньше 7 тысяч. Ещё у 6,8% они колебались от 7 до 10 тысяч, у 12,4% – от 10 до 14, у 16,2% – от 14 до 19, у 21,1% – 19 до 27, у 24,9% – от 27 до 45, у 8% – от 45 до 60 и у 7% перевалил за 60 тысяч.



Ранее аналитики telegram-канала «Равенство. Медиа» рассказали, в каких регионах РФ люди живут хуже всего. Как выяснилось , на Чукотке, в Бурятии, Тыве и на Кавказе. В 2021 году ежемесячные доходы 3,6% наших земляков оказались меньше 7 тысяч. Ещё у 6,8% они колебались от 7 до 10 тысяч, у 12,4% – от 10 до 14, у 16,2% – от 14 до 19, у 21,1% – 19 до 27, у 24,9% – от 27 до 45, у 8% – от 45 до 60 и у 7% перевалил за 60 тысяч.

В 2021 году в стране появился новый термин – граница бедности. Это помогает определить долю малоимущих в России. Раньше таким порогом служил прожиточный минимум (ПМ), который сильно зависел от продовольственной корзины.Сейчас же он зависит не от цен на продукты, а от доходов людей. ПМ зафиксировали на уровне 44,2% от среднего (медианного) среднедушевого дохода за IV квартал предыдущего года.По данным Бурятстата, в 2021-ом так называемая граница бедности в республике была на уровне 13 005 рублей в месяц. «Перешагнули» её192 300 человек, или 19,5% от общей численности населения региона. По сравнению с 2020-ым их число сократилось на 3800 (или 0,4%).Два года назад максимальное значение границ бедности в Дальневосточном федеральном округе отмечалось на Чукотке (24 805 рублей). Там же проживает меньше всего людей, оказавшихся за её чертой (7,3%). Также в списке – Сахалин (7,4%) и Магаданская область (7,9%).- Наибольший процент населения с доходами ниже границ бедности проживает в Еврейской автономной области (22,4%), Бурятии (19,5%) и Забайкальском крае (19,3 %), – рассказали в ведомстве.