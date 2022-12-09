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Люди в Бурятии оказались одними из самых бедных в стране

Люди в Бурятии оказались одними из самых бедных в стране
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Компанию им составили жители Чукотки, Тывы и Ингушетии

Аналитики telegram-канала «Равенство. Медиа» рассказали, в каких регионах РФ люди живут хуже всего. Как выяснилось, на Чукотке, в Бурятии, Тыве и на Кавказе. Эксперты, опираясь на данные Росстата, сравнили минимальную потребительскую корзину не с доходами, а с расходами на продукты, другие товары и различные услуги.

Так, в нашей республике траты на одного члена семьи в первой половине 2022 года оценили в 14 666 рублей в месяц. Прожиточный минимум (минимальная потребительская корзина) составил 14 597, а отношение расходов на потребление к ПМ – 1.

- Самые низкие потребительские расходы были на Чукотке (0,84), в Ненецком автономном округе (0,86), где высокий прожиточный минимум, а траты людей на месте не так высоки, – отмечает «Равенство. Медиа». – В аутсайдерах также Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тыва и Бурятия. Там расходы на одного члена семьи едва дотягивают до ПМ.

В лидерах оказались Санкт-Петербург (с показателем 2,51), Москва (2,36) и Приморье (1,94). Также в топ-10 – Курская, Липецкая, Белгородская области, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская область, Башкирия и Татарстан.

Прожиточный минимум в среднем по РФ составил 13 392 рубля, тогда как расходы на потребление – 22 761. По сравнению с первой половиной 2021-го соотношение почти не изменилось (было 1,69, а стало 1,70). В соседнем Забайкальском крае с показателем 1,30 и в Иркутской (1,40) ситуация немного лучше, чем в Бурятии.

По оценке специалистов, в первом полугодии 2022-го за чертой бедности оказались 19,9% россиян.

- Потребление 10% самых бедных жителей РФ составило всего 8500 рублей, а у 10% богатых в девятой децили (без учёта 10% сверхбогатых) – 72 200, то есть в 8,5 раза больше. В 2021-ом разрыв был 8 раз – он увеличился, – отмечает telegram-канал.

Поскольку прожиточный минимум означает физиологический минимум, вернее считать его даже границей не бедности, а нищеты, говорят исследователи.

- Впрочем, этот тезис не бесспорный. По данным опроса домохозяйств, который провёл Росстат, только 0,2% россиян во 2 квартале 2022-го не доставало денег даже на еду, а 13,4% хватало на питание, но не было на всё остальное – одежду, оплату ЖКХ и т. д. Во втором квартире 2021-го такие проблемы возникали у 12,7% семей, – подчёркивает «Равенство».

Прожиточный минимум деньги

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