В Бурятии благоустроят туристические места

10 районов Бурятии и Улан-Удэ получат субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа. Проекты будут реализованы в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Курумканском, Окинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах и Улан-Удэ. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.
- Продолжаем работу по улучшению облика туристических мест нашей республики. Сумма субсидии на этот год - 19,9 млн рублей. Средства получат 10 районов республики и Улан-Удэ, - сообщил в своём Telegram-канале Алексей Цыденов.
В течение года районы и город будут создавать в популярных у туристов и жителей Бурятии местах экотропы, новые смотровые площадки, беседки и всё, что необходимо для комфортного отдыха.
Алексей Цыденов также поделился схемами некоторых будущих проектов благоустройства туристской территории. Так, в Улан-Удэ в этом году будет построена экотропа «Юго-Западная» в сотых кварталах. А возле озера Ильчир в Окинском районе Бурятии также появится экотропа, площадка с беседкой для туристов и туалет.
В прошлом году в Бурятии также было поддержано 11 проектов. Все они уже реализованы и радуют местных жителей и туристов.
Так, в Джидинском районе была благоустроена местность Атаган Булаг. Общая стоимость проекта составила 1,7 млн рублей, из них субсидия из республиканского бюджета – 1,1 млн рублей.
Была также благоустроена площадка на горе Спящий лев в Тарбагатайском районе. Общая стоимость проекта составила 1,2 млн рублей, из них субсидия из местного бюджета- 963 тыс рублей. Была установлена входная группа, украшенная резьбой в старообрядческом стиле, а также новые информационные стенды с дополненной реальностью, лавочки и урны.
На побережье озера Байкал в селе Дулан Кабанского района в рамках субсидии появилась обустроенная экологическая туристская тропа протяжённостью 366 метров. На работы направили 1,5 млн рублей, большую часть (1,3 млн) выделил республиканский бюджет.
Субсидии на благоустройство туристских территорий предоставляются в рамках реализации государственной программы Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма».