В Бурятии утвердили новый прожиточный минимум

В 2023 году он увеличится до 15 669 рублей
В Бурятии установили прожиточный минимум (ПМ) на новый, 2023 год. Он составит 15 669 рублей на душу населения.
Для трудоспособного населения ПМ возрастёт до 17 079, для пенсионеров – до 13 475, а для детей – до 16 006 рублей. Соответствующее постановление за подписью главы республики Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства. Документ вступит в силу с 1 января.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в России в новом году составит 14 375 рублей. Для работающих людей он будет чуть выше – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944. Таким образом, в Бурятии ПМ сделали выше федерального.
В 2023 году он увеличится до 15 669 рублей
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