В Улан-Удэ на ремонт здания мэрии потратят три с половиной миллиона

Фасад должны привести в порядок к концу следующего года
В столице Бурятии затеяли текущий ремонт фасада в здании на улице Ленина, 54. Там расположены комитеты и управления мэрии города. Соответствующий электронный аукцион объявили на сайте госзакупок. Заказчик – управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ.
На обновление фасада из местного бюджета потратят 3 миллиона 467 тысяч 625 рублей – такова начальная цена контракта. Его заключили в конце ноября. Подрядчик уже известен – ООО «Покров». Указан и срок исполнения работ – до 31 декабря 2023 года.
В смете прописаны все работы и их стоимость – это установка и разборка наружных инвентарных лесов, очистка поверхности фасада, ремонт штукатурки сухой растворимой смесью, покрытие поверхностей грунтовкой, шпаклёвка, огрунтовка под окраску, окраска, демонтаж металлических дверных блоков в готовые проёмы, последующая их установка, устройство металлической водосточной системы и т. д. Компании придётся самостоятельно запастись всеми необходимыми материалами.
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