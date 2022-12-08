В «Байкальской гавани» в Бурятии появился новый резидент

Архитектором проекта стал скульптор Даши Намдаков
В «Байкальской гавани» появился новый резидент – ООО «Амар», сообщили в правительстве республики. Компания заявила, что планирует реализовать в несколько этапов инвестпроект в местности «Пески». По озвученной информации, модульные здания будут запущены в конце 2023 года.
Трёхстороннее соглашение между правительством Бурятии, ОЭЗ «Байкальская гавань» и ООО «Амар» было подписано 7 декабря на совете по развитию туризма при главе Бурятии.
Заявленная стоимость инвестиционного проекта - более 4 млрд рублей. Сообщается, что в этом году ООО «Амар» провёл активную работу над проектом. По всему участку выполнены все необходимые изыскания, включая и экологические.
- Суть нашего проекта, его основная философия - мы хотим создать место баланса, который бы показал и раскрыл как озеро Байкал, так и культуру этой территории. Плюс, мы дополняем искусством, наш куратор – это Даши Намдаков вместе со всей командой. Это большая группа архитекторов и искусствоведов, которая занимается сейчас подготовкой, - отметил генеральный директор ООО «Амар» Дмитрий Скоробогатов.
Архитектором проекта стал знаменитый скульптор Даши Намдаков. На территории комплекса по плану расположатся 4-звёздочный гостиничный комплекс на 900 человек, кафе и ресторан, спа-комплекс, спортзал, центр духовного развития, музей и ряд других объектов.
«Байкальская гавань» была создана ещё 15 лет назад, в 2007 году. Однако за это время жизнь в ней так и не закипела, до сих пор ни один инвестор не создал ни один туристический объект. Хотя за эти годы не раз озвучивались грандиознейшие планы.
Из-за отсутствия действующих объектов даже было принято решение: теперь власти будут строить инфраструктуру только в случае появления реальных инвесторов. «Ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так, на «авось, придёт», - заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Как сообщал «Байкал-Daily», лишь в прошлом году публике представили инвестора, которого назвали «первым реальным». В октябре 2021 года компания Green Flow Baikal начала строительство будущего 4-звездочного отеля, термального комплекса и лечебного центра в Турке.
В «Байкальской гавани» в Бурятии появился новый резидент
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