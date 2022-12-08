08 декабря

07 декабря

Популярное

В «Байкальской гавани» в Бурятии появился новый резидент

В «Байкальской гавани» в Бурятии появился новый резидент
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Архитектором проекта стал скульптор Даши Намдаков

В «Байкальской гавани» появился новый резидент – ООО «Амар», сообщили в правительстве республики. Компания заявила, что планирует реализовать в несколько этапов инвестпроект в местности «Пески». По озвученной информации, модульные здания будут запущены в конце 2023 года.

Трёхстороннее соглашение между правительством Бурятии, ОЭЗ «Байкальская гавань» и ООО «Амар» было подписано 7 декабря на совете по развитию туризма при главе Бурятии.

Заявленная стоимость инвестиционного проекта - более 4 млрд рублей. Сообщается, что в этом году ООО «Амар» провёл активную работу над проектом. По всему участку выполнены все необходимые изыскания, включая и экологические.

- Суть нашего проекта, его основная философия - мы хотим создать место баланса, который бы показал и раскрыл как озеро Байкал, так и культуру этой территории. Плюс, мы дополняем искусством, наш куратор – это Даши Намдаков вместе со всей командой. Это большая группа архитекторов и искусствоведов, которая занимается сейчас подготовкой, - отметил генеральный директор ООО «Амар» Дмитрий Скоробогатов.

Архитектором проекта стал знаменитый скульптор Даши Намдаков. На территории комплекса по плану расположатся 4-звёздочный гостиничный комплекс на 900 человек, кафе и ресторан, спа-комплекс, спортзал, центр духовного развития, музей и ряд других объектов.

«Байкальская гавань» была создана ещё 15 лет назад, в 2007 году. Однако за это время жизнь в ней так и не закипела, до сих пор ни один инвестор не создал ни один туристический объект. Хотя за эти годы не раз озвучивались грандиознейшие планы.

Из-за отсутствия действующих объектов даже было принято решение: теперь власти будут строить инфраструктуру только в случае появления реальных инвесторов. «Ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так, на «авось, придёт», - заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщал «Байкал-Daily», лишь в прошлом году публике представили инвестора, которого назвали «первым реальным». В октябре 2021 года компания Green Flow Baikal начала строительство будущего 4-звездочного отеля, термального комплекса и лечебного центра в Турке.

байкальская гавань инвестиционные проекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за год нарастили производство резиновых изделий
В Бурятии за год нарастили производство резиновых изделий
Экономика, 08.12.2022
Позитивную динамику продемонстрировали сразу несколько отраслей
На строительство терминала в аэропорту Улан-Удэ дадут льготный кредит
На строительство терминала в аэропорту Улан-Удэ дадут льготный кредит
Экономика, 08.12.2022
Кредит предоставит государственная корпорация ВЭБ.РФ
Председатель горсовета: «Впервые бюджет Улан-Удэ перевалил за 20 миллиардов»
Председатель горсовета: «Впервые бюджет Улан-Удэ перевалил за 20 миллиардов»
Экономика, 07.12.2022
Дефицит бюджета на будущий год составил чуть меньше полмиллиарда
В Бурятии организации задолжали банкам более 108 миллиардов рублей
В Бурятии организации задолжали банкам более 108 миллиардов рублей
Экономика, 07.12.2022
А их общая прибыль за год увеличилась почти вдвое
В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
Экономика, 07.12.2022
Стал меньше и средний уровень предлагаемых зарплат
В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %
В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %
Экономика, 06.12.2022
Ожидается, что общая тенденция на падение цен сохранится до конца года
Строительство моста через Селенгу в Улан-Удэ оценили в 20 миллиардов
Строительство моста через Селенгу в Улан-Удэ оценили в 20 миллиардов
Экономика, 06.12.2022
Он обойдётся почти втрое дороже, чем новая  переправа через Уду
В Бурятии строят таможенно-логистический терминал
В Бурятии строят таможенно-логистический терминал
Экономика, 05.12.2022
Комплекс планируется достроить к 2024 году
Бурятия перевыполнила годовой план по ремонту дорог
Бурятия перевыполнила годовой план по ремонту дорог
Экономика, 05.12.2022
За год было отремонтировано около 180 км автомобильных дорог
Отдых в Бурятии на Новый год оказался самым дорогим в ДФО
Отдых в Бурятии на Новый год оказался самым дорогим в ДФО
Экономика, 05.12.2022
Стоимость путёвки на курорт на три дня составила 14370 рублей
В Бурятии реконструкцию Селенгинского рыбзавода отложили на три года
В Бурятии реконструкцию Селенгинского рыбзавода отложили на три года
Экономика, 05.12.2022
На реконструкционные работы требуется более 1 млрд рублей
Более половины улан-удэнцев ждут в новом году повышения зарплаты
Более половины улан-удэнцев ждут в новом году повышения зарплаты
Экономика, 02.12.2022
А остальные мечтают о стабильности и адекватном руководстве
В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление
В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление
Экономика, 01.12.2022
Платить за него придётся на 185 рублей больше
В Улан-Удэ водителям городских автобусов вновь повысят зарплату
В Улан-Удэ водителям городских автобусов вновь повысят зарплату
Экономика, 01.12.2022
Финансирование предусмотрели в бюджете Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^