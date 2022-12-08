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В Бурятии за год нарастили производство резиновых изделий

В Бурятии за год нарастили производство резиновых изделий
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Позитивную динамику продемонстрировали сразу несколько отраслей

В октябре 2022-го года промышленное производство (ПП) в Бурятии выросло на 45,5% по сравнению с октябрём 2021-го, а в целом за 10 месяцев, с января – на 12% по отношению к такому же периоду прошлого года. Об этом сообщили в Бурятстате.

Позитивную динамику при этом продемонстрировали все четыре сектора экономики, которые учитываются при расчёте индекса ПП. В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении рост составил 22,3%, обрабатывающих производствах – 12,3%, добыче полезных ископаемых – 8,4%. Увеличился этот показатель и в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 1,6%).




Больше всего за год «поднялись» добыча угля и прочих полезных ископаемых (на 29,4%), производство напитков (14,5%), одежды (на 5,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 56,6%), прочей неметаллической минеральной продукции (5,3%), металлургическое и производство электрического оборудования (17,4%) и прочих транспортных средств и оборудования (24,9%). Подъём также наблюдался в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 22,3 %) и сборе и обработке сточных вод (10,6%).

Ранее эксперты РИА Рейтинг рассказали, что в региональном разрезе наивысшие темпы роста промышленного производства за второй осенний месяц показали Бурятия (45,5%), Тыва (39,6%) и Ингушетия (36,9%), а самый глубокий спад произошёл в Сахалинской области (34%).
промышленное производство

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