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Бурятия показала самые высокие темпы промпроизводства в России

Бурятия показала самые высокие темпы промпроизводства в России
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В лидеры республика вырвалась в октябре

Эксперты РИА Рейтинг рассказали о состоянии экономики в стране. В последние месяцы его можно охарактеризовать как «стабильно удовлетворительное».

- И хотя в октябре динамика ВВП (валовой внутренний продукт – прим.) седьмой месяц подряд была отрицательной, темпы спада остаются сравнительно небольшими, а их колебания от месяца к месяцу происходят в узком коридоре, – говорится в исследовании. – При этом, несмотря на все трудности, связанные с геополитикой и приближающейся мировой рецессией, в российской экономике не произошло серьёзного нарушения функциональности ни одного из её секторов, а инфляция замедлена.

Даже автомобилестроение, ставшее одним из ярких олицетворений того, что могло бы произойти со всей экономикой, если бы оправдались первоначальные прогнозы, начинает излучать умеренно-позитивный информационный фон. По крайней мере, производство оттолкнулось от околонулевого уровня и постепенно увеличивается в помесячном сравнении, говорят специалисты.

По оценке Минэкономразвития РФ, в октябре спад ВВП составил 4,4% в годовом сравнении. Эксперты отмечают активный рост строительных работ (на 9,6%) и улучшение динамики обрабатывающего сектора промышленности.

- Строительный сектор сейчас является основной движущей силой российской экономики. Его активизация обусловлена госинвестициями в инфраструктуру и льготной ипотекой, – отмечают авторы исследования.

В октябрьском отчёте Росстата опубликованы данные по инвестициям за третий квартал и девять месяцев 2022 года. В январе-сентябре вложения в основной капитал выросли в годовом сравнении на 5,9%, в III квартале – на 3,1%. Учитывая высокую степень неопределённости и множество возникших инвестиционных рисков, такой результат можно считать отличным, констатируют эксперты.

Помимо продолжающегося роста строительных работ в октябрьской статистике наблюдается замедление спада в промышленности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение промпроизводства составило 2,6%.

В региональном разрезе наивысшие темпы роста промышленного производства за второй осенний месяц продемонстрировали Бурятия (45,5%), Тыва (39,6%) и Ингушетия (36,9%), а самый глубокий спад произошёл в Сахалинской области (34%).

Из негативных результатов по-прежнему контрастно выделяется динамика торговли. Её состояние, в отличие от экономики в целом, характеризуют как «стабильно тяжёлое». Розничная за год снизилась почти на 10%, оптовая – на 22%.

- Глубокий спад в оптовой торговле обусловлен снижением поставок газа из-за резкого сокращения экспорта, а в розничной, в свою очередь – снижением продаж легковых автомобилей, которое началось ещё в прошлом году из-за дефицита предложения. В текущем оно усугубилось резко подскочившими ценами и уходом с рынка западных брендов, – подчёркивают исследователи.

промышленность

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