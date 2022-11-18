Режим ТОР может быть распространён на всю территорию ДФО

Экономика, Фото: пресс-служба Минвостокразвития России

Прошло четвёртое заседание российско-китайской МПК



Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа провели в формате видеоконференцсвязи четвёртое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.



- Наша сегодняшняя задача – реализовать договоренности между лидерами наших стран, а также наметить план для дальнейшего сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Северо-Востоком КНР, и таким образом подготовиться к 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, – заметил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.



Рассматривалось взаимодействие России и Китая на Дальнем Востоке. В территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 53 проекта с общим объёмом инвестиций 13,2 млрд долл. США. Это проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики.



Российский вице-премьер сообщил о работе по совершенствованию преференциальных режимов на Дальнем Востоке и о поручении обеспечить лучшие условия для ведения бизнеса в России на Дальнем Востоке, а также создать специальный режим для международных инвесторов из дружественных стран – международную ТОР. В правительстве России идёт работа над подготовкой соответствующего законопроекта.

- На новой площадке планируем обеспечить специальные условия для инвесторов. Мы с удовольствием готовы продолжать эту работу вместе. И если со стороны компаний Китая есть предложения по тому, какие условия нужно создать для надёжной безопасной работы, мы готовы эти предложения рассматривать, – сказал Юрий Трутнев.



Режим ТОР может быть распространён на всю территорию Дальнего Востока.

- Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным дальнейшее совершенствование работы в территориях опережающего развития, внесли предложения о создании единой ТОР на Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый раз новое постановление Правительства в части создания отдельных территорий опережающего развития. Мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития. Предложение предварительно Михаилом Владимировичем Мишустиным поддержано, – заявил полпред.



Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик выразил благодарность китайской стороне за положительное рассмотрение заявки российской стороны на увеличение количества выполняемых регулярных пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем с 4 до 5 рейсов каждую неделю, а также представил предложения российской стороны по увеличению количества прямых рейсов между городами Дальнего Востока и Китаем.



Перспективы для двустороннего взаимодействия имеются в области сельского хозяйства. Российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай». Его ключевым элементом является запуск Забайкальского зернового терминала мощностью 8 млн тонн в год, где можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай, что позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов. Терминал готов и был открыт на прошедшем Восточном экономическом форуме.



Обсуждалась работа Делового совета Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китая. Первое заседание совета состоялось в сентябре этого года «на полях» Восточного экономического форума. В заседании приняли участие более 130 компаний из России и Китая, а также представители госструктур и экспертного сообщества двух стран. Ежегодное проведение заседаний Делового совета способно стать платформой для двустороннего сотрудничества на Дальнем Востоке.



Отдельным пунктом обсуждения стали вопросы межрегионального сотрудничества между дальневосточными регионами и провинциями Северо-Востока КНР. Также обсуждалось развитие гуманитарного сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



