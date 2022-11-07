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В Улан-Удэ поступили уже 65 новых автобусов из 138

В Улан-Удэ поступили уже 65 новых автобусов из 138
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Автобусы большого класса обещают отправлять на магистральные маршруты

В Улан-Удэ поступили 65 новых автобусов из 138 запланированных.

Сейчас 20 автобусов большого и среднего класса уже курсируют по городским маршрутам. Ещё 27 из 65 автобусов зарегистрированы и в ближайшее время выйдут на линии. Остальные находятся на стадии получения лицензии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Большие «Волгабасы» работают на маршрутах № 1, 10, 16, 134, 135, «ПАЗы» обслуживают маршруты № 3, 3А, 10, 17, 27, 46А, 134.

- За счёт новых автобусов мы увеличим ежедневный выход автобусов на маршруты до 150 единиц в будние дни. Буквально две недели назад выход составлял 50-54 единицы, сейчас – свыше 60. Получается, в следующем году выход автобусов на линию увеличится в 2,5 раза, - сообщил на брифинге председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.

Ранее в Улан-Удэ пермская компания «Агентство дорожной информации Радар» провела обследование пассажиропотоков и выработала варианты поэтапной оптимизации маршрутной сети.

- Нулевой этап – дооснащение новыми автобусами имеющихся маршрутов, это сейчас и происходит. В следующем году планируем увеличить выход автобусов большого класса по магистральным маршрутам – там, где интервал в часы пик должен составлять не более 10 минут – это маршруты №1, 2 и 3, затем маршруты №10, 37, 17 и др. К примеру, на тот же маршрут №1, который обслуживает жителей сотых микрорайонов, мы планируем поставить 10 «Волгабасов» вместимостью более 100 человек, - отметил Юрий Ткачев.

В перспективе в 2023 году будет организовано движение новых автобусов по 24 маршрутам. Сейчас МУП «Городские маршруты» обслуживает 19 маршрутов.

- Новые маршруты будут по возможности укороченные, чтобы была большая оборачиваемость рейсов оптимальным количеством машин. Уже сейчас маршруты №1,4А,46А и другие – более короткие по сравнению с другими старыми, на усиление которым они пришли. Часть маршрутов останется на прежней схеме, - сказал ранее начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев.

Также в планах на 2023 год – распространить систему пересадочного тарифа на ряд других маршрутов. Сейчас услуга работает только на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.

автобус общественный транспорт

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