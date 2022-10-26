В Иркутской области введут в эксплуатацию газоконденсатное месторождение

Месторождение станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов



В Иркутской области начаты пусконаладочные работы под нагрузкой на Ковыктинском месторождении и участке «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». В соответствии с планом, месторождение и участок «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири» будут введены в эксплуатацию в декабре этого года.



25 октября предстоящий запуск месторождения и газификацию региона обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.



Запуск Ковыктинского месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Оно станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Это предусмотрено актуализированной программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-25 годы. Сейчас проектируется инфраструктура для потребителей посёлка Жигалово. Совместно с правительством Иркутской области также прорабатывается вопрос газификации населения и коммунально-бытовых потребителей Саянска и отдельных муниципальных образований региона.



В рамках развития регионального газомоторного рынка ведётся реконструкция автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Её производительность вырастет в несколько раз. Это позволит увеличить количество транспорта, в первую очередь – городского, работающего на экологически чистом топливе.



Также Алексей Миллер и Игорь Кобзев рассмотрели участие «Газпрома» в реализации социально значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

