Из Казахстана в Бурятию завезли около 800 тонн лука

Объявлено семь предостережений



За сентябрь-октябрь отдел фитосанитарного контроля по Бурятии управления Россельхознадзора проконтролировал более 786 тонн лука репчатого, завезённого из Казахстана.



- От ОАО «РЖД» Улан-Удэнского агентства фирменного транспортного обслуживания была получена информация о поступлении семи вагонов с луком репчатым. В результате поступившей информации установлены факты нарушения правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе в Российскую Федерацию подкарантинной продукции из Казахстана, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении лиц, не известивших о доставке подкарантинной продукции, проведены профилактические мероприятия. Им объявлены семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.



Это бездействие приводит к нарушению закона «О карантине растений» и приказа минсельхоза о порядке немедленного извещения о доставке подкарантинной продукции, пояснили специалисты.

