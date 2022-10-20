Объявлено семь предостережений
За сентябрь-октябрь отдел фитосанитарного контроля по Бурятии управления Россельхознадзора проконтролировал более 786 тонн лука репчатого, завезённого из Казахстана.
- От ОАО «РЖД» Улан-Удэнского агентства фирменного транспортного обслуживания была получена информация о поступлении семи вагонов с луком репчатым. В результате поступившей информации установлены факты нарушения правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе в Российскую Федерацию подкарантинной продукции из Казахстана, - сообщили в пресс-службе управления.
В отношении лиц, не известивших о доставке подкарантинной продукции, проведены профилактические мероприятия. Им объявлены семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Это бездействие приводит к нарушению закона «О карантине растений» и приказа минсельхоза о порядке немедленного извещения о доставке подкарантинной продукции, пояснили специалисты.
Из Казахстана в Бурятию завезли около 800 тонн лука
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