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Через Улан-Удэ провезли две тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая

Через Улан-Удэ провезли две тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая
Экономика,  Фото:pixabay.com
За неделю досмотрено 250 тонн животноводческой продукции

На железнодорожной станции Улан-Удэ с 10 по 16 октября государственные инспекторы Россельхознадзора досмотрели 250 тонн продукции при её экспорте, а также внутрироссийских перевозках.

- При внутрироссийских перевозках осуществлён досмотр 4 тонн куриных, 65 тонн свиных полуфабрикатов, 158 тонн мяса птицы, 8 тонн свинины, 1 тонны куриных субпродуктов из России, 3 тонн конины и 9 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 2 тонн говяжьих субпродуктов из Парагвая, - сообщили в пресс-службе управления.

Нарушений не выявлено.

Россельхознадзор

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