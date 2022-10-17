Ввели в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров недвижимости
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» минстрой России установил показатель по вводу жилья каждому региону. Бурятия в этом году должна ввести в эксплуатацию 280,7 тысяч квадратных метров жилья, сообщает министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.
- С начала года в республике уже построено более 257 тысяч квадратных метров недвижимости. Это означает, что годовой показатель в Бурятии практически достигнут, - подчеркивают в минстрое Бурятии.
Из них индивидуальными застройщиками построено 215 тысяч квадратных метров, а порядка 41 тысячи квадратных метров введено в многоквартирных жилых домах.
- Упор мы стараемся сделать на строительство многоквартирных домов. Так в столице Бурятии и в других районах республики в последнее время ведется активное строительство многоэтажных домов и даже создаются новые микрорайоны», - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.
В Бурятии почти достигнут годовой план по вводу жилья
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