В Бурятии почти достигнут годовой план по вводу жилья

Ввели в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров недвижимости



В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» минстрой России установил показатель по вводу жилья каждому региону. Бурятия в этом году должна ввести в эксплуатацию 280,7 тысяч квадратных метров жилья, сообщает министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.



- С начала года в республике уже построено более 257 тысяч квадратных метров недвижимости. Это означает, что годовой показатель в Бурятии практически достигнут, - подчеркивают в минстрое Бурятии.



Из них индивидуальными застройщиками построено 215 тысяч квадратных метров, а порядка 41 тысячи квадратных метров введено в многоквартирных жилых домах.



- Упор мы стараемся сделать на строительство многоквартирных домов. Так в столице Бурятии и в других районах республики в последнее время ведется активное строительство многоэтажных домов и даже создаются новые микрорайоны», - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.





