Об этом заявил Евгений Луковников
Кандидат на пост заместителя председателя правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что зарплату рабочим, занятым на строительстве третьего моста через реку Уду, начали выплачивать. Об этом он доложил сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала.
- Задержка зарплаты была с августа, не с июня. И всего на 10 дней. Сегодня она уже начала выплачиваться. Беру на личный контроль. Финансирование моста идёт в полном объёме. Все работы идут согласно графику, - сказал Евгений Луковников.
Также он добавил, что основные работы планируют завершить к 2023 году, как и планировалось. А в 2024 году мост хотят запустить в эксплуатацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», требуя выплаты зарплаты, рабочие устроили забастовку. Видео опубликовали в социальных сетях. Строители жаловались, что не получали зарплату с августа.
Прокуратура Бурятии приняла меры прокурорского реагирования по фактам нарушений законодательства в сфере оплаты труда. Ситуацию с выплатой зарплаты находится на контроле надзорного органа.
В свою очередь, в минтрансе Бурятии накануне опровергли длительный срок невыплаты денег и также заявили, что задержка составила порядка 10 дней.
Задержанную зарплату строителям моста в Улан-Удэ начали выплачивать
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