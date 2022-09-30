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В Бурятии построили новый мост взамен разрушенного 14 лет назад

В Бурятии построили новый мост взамен разрушенного 14 лет назад
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Сельчанам приходилось ездить в районный центр по объездной дороге

В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии реконструировали мост через реку Ауник. Он расположен вблизи села Маловский (недалеко от села Багдарин).

Торжественное открытие моста на 164 км автомобильной дороги Романовка – Багдарин состоялось накануне, 29 сентября, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

На реконструкцию моста было выделено 62,3 млн рублей из республиканского бюджета.

Прежний мост в результате ЧС в 2008 году был полностью разрушен, и до настоящего момента жители района ездили в Багдарин и обратно по объездной дороге.

- Реконструкция моста началась в 2020 году. В результате сейчас построен трёхпролётный мост, протяжённостью 58 метров с подходами. Мы понимаем насколько он важен, нет моста – значит нет транспортного движения и сообщения между населёнными пунктами, - отметил и.о ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

Сегодня его характеристики отвечают всем современным требованиям и нормативам.

Процесс реконструкции моста не обошёлся без нюансов. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году по объекту прошли торги, а фактически работы начались только в следующем году. Работники выполнили демонтаж, приступив к основным работам. За это время материалы успели ощутимо подорожать, и пришлось пересматривать проектную документацию. В целом реконструкция моста подорожала на 10%.
мост

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