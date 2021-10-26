Цены на материалы выросли
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Мост через реку Ауник на 164 км региональной автомобильной дороге Романовка - Багдарин в Баунтовском районе Бурятии более 20 лет был признан аварийным. Все это время местные жители пользовались объездным переходом. В прошлом году объект проторговали и приступили к его реконструкции, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.
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Контракт с подрядной организацией ООО «Байкалснабстрой» заключили в конце 2020 года, фактически к реконструкции моста подрядчик приступил в этом году. Дорожники выполнили демонтаж старого строения и приступили к установке опор. Однако, проектную документацию придётся пересмотреть.
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- Ввиду удорожания материалов мы откорректируем сметную часть проекта и проведём ещё раз экспертизу для подтверждения стоимости. Если говорить в целом, то удорожание будет порядка 10%, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.
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«Стоимость работ по контракту составляет 62,3 млн рублей, с окончанием в 2024 году. Меж тем, несмотря на заминки, связанные со стоимостью, подрядчик планирует построить новый мост раньше срока - в 2022 году», - рассказал Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»
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«Пока стоим, но как только нам привезут балки, начнём монтаж. Все уже для этого готово. В этом году монтаж сделаем, в следующем, как потеплеет, сделаем проезжую часть и всё, можно возводить мост», - добавил Евгений Голод, главный инженер ООО «Байкалснабстрой».
Реконструкция моста через реку в Бурятии обойдётся дороже запланированного
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