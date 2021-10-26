 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

Реконструкция моста через реку в Бурятии обойдётся дороже запланированного

Реконструкция моста через реку в Бурятии обойдётся дороже запланированного
Общество,  Фото:mintrans_03
Цены на материалы выросли

Мост через реку Ауник на 164 км региональной автомобильной дороге Романовка - Багдарин в Баунтовском районе Бурятии более 20 лет был признан аварийным. Все это время местные жители пользовались объездным переходом. В прошлом году объект проторговали и приступили к его реконструкции, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.

Контракт с подрядной организацией ООО «Байкалснабстрой» заключили в конце 2020 года, фактически к реконструкции моста подрядчик приступил в этом году. Дорожники выполнили демонтаж старого строения и приступили к установке опор. Однако, проектную документацию придётся пересмотреть.

- Ввиду удорожания материалов мы откорректируем сметную часть проекта и проведём ещё раз экспертизу для подтверждения стоимости. Если говорить в целом, то удорожание будет порядка 10%, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

«Стоимость работ по контракту составляет 62,3 млн рублей, с окончанием в 2024 году. Меж тем, несмотря на заминки, связанные со стоимостью, подрядчик планирует построить новый мост раньше срока - в 2022 году», - рассказал Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»

«Пока стоим, но как только нам привезут балки, начнём монтаж. Все уже для этого готово. В этом году монтаж сделаем, в следующем, как потеплеет, сделаем проезжую часть и всё, можно возводить мост», - добавил Евгений Голод, главный инженер ООО «Байкалснабстрой».
дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии лесники очистили дорогу от мусора
В Бурятии лесники очистили дорогу от мусора
Общество, 26.10.2021
Всего было собрано более 10 мешков мусора
Улан-удэнец прятал в огороде 2,5 тонны нефрита
Улан-удэнец прятал в огороде 2,5 тонны нефрита
Общество, 26.10.2021
Стоимость минерала составила более 8 млн рублей 
Улан-удэнка купила у незнакомцев омуль на 1,7 млн
Улан-удэнка купила у незнакомцев омуль на 1,7 млн
Общество, 26.10.2021
На горожанку завели уголовное дело
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру и нашли тело женщины
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру и нашли тело женщины
Общество, 26.10.2021
Соседи жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от квартиры
Житель Братска убил мужчину на парковке
Житель Братска убил мужчину на парковке
Общество, 26.10.2021
После убийства обвиняемый явился в суд, сдался полицейским
В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь в субботу
В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь в субботу
Общество, 26.10.2021
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ
В выходные дни в Бурятии увеличат количество мобильных групп
В выходные дни в Бурятии увеличат количество мобильных групп
Общество, 26.10.2021
Сформированы и уже работают группы по контролю отелей, гостиниц, гостевых домов
В Забайкалье пьяная женщина ограбила третьеклассника
В Забайкалье пьяная женщина ограбила третьеклассника
Общество, 26.10.2021
Женщина пыталась убежать с чужим мобильным телефоном
Жители Бурятии без QR-кодов смогут посещать парикмахерские и бани
Жители Бурятии без QR-кодов смогут посещать парикмахерские и бани
Общество, 26.10.2021
В выходные дни не будут работать банкетные залы и ночные клубы
Вырос спрос на отдых в Бурятии в предстоящие выходные
Вырос спрос на отдых в Бурятии в предстоящие выходные
Общество, 26.10.2021
Дано поручение об усилении контроля при заселении туристов
В Бурятии завершился конкурс иконописи среди осуждённых
В Бурятии завершился конкурс иконописи среди осуждённых
Общество, 26.10.2021
Победителем признан осуждённый из улан-удэнской колонии 
В Иркутске задержали забайкальца с наркотиками
В Иркутске задержали забайкальца с наркотиками
Общество, 26.10.2021
Мужчина ранее неоднократно судим 
Житель Бурятии украл сумку из камеры хранения
Житель Бурятии украл сумку из камеры хранения
Общество, 26.10.2021
Чужие вещи мужчина планировал продать, но не успел

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^