В Бурятии дешевеют стройматериалы

Наиболее значимое снижение цены зафиксировано на кирпич производства Заиграевского завода



Рынок строительных материалов Бурятии по окончании летних месяцев сохранил тренд на снижение цен. По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, на большинство товарных позиций цены снизились или остались на прежнем уровне. Общее снижение цен за месяц составило около 2 %, сообщили в минстрое Бурятии.



Наиболее значимое снижение цены зафиксировано на кирпич производства Заиграевского завода – отпускная цена снизилась с 19 до 16 рублей, т. е. на 15,8 %. При этом цена на кирпич Иркутского завода осталась прежней – 21,13 руб./шт.



Подешевели отдельные виды металлопроката: цена на арматуру в очередной раз упала на 3-6 %, на уголок – на 4,5 %. Цены на другие позиции в группе «Металлопрокат» не менялись.



В августе стали дешевле материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные в среднем на 2,8 %.



На 13 % снизилась цена на радиаторы отопительные 4-хсекционные алюминиевые.



Среди электротехнического оборудования можно отметить снижение стоимости на прожекторы светодиодные (-14,0 %), в то время как на остальные комплектующие и кабельную продукцию цены не менялись.



На фоне стабильных цен на пиломатериалы в целом, в очередной раз снизилась цена на плиты ОСБ-3 (- 2 %).



Незначительно, но тем не менее, снизились цены на битум, который несколько предыдущих месяцев показывал только рост.



Цены на такие значимые в строительстве позиции, как инертные материалы, цемент, бетон и раствор востребованных в Бурятии марок, остались неизменными по сравнению с июлем. Сохранились на прежнем уровне цены на пиломатериалы, кабельную продукцию, блоки оконные из ПВХ и на отделочные материалы.



За август отмечен рост по единственной из контролируемых позиций – на блоки автоклавного газобетона производства ООО «Байкальский газобетон»: цена выросла с 10 тыс. руб. за кубометр до 10,7 тыс. руб., т. е. на 7 %.

