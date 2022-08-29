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Бурятия вошла в топ-10 регионов по доле молодых соискателей

Бурятия вошла в топ-10 регионов по доле молодых соискателей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты рассказали, как бизнес может сэкономить на трудоустройстве молодёжи

В 2022 году для работодателей предусмотрена субсидия, целью которой является частичная компенсация затрат работодателя при трудоустройстве молодёжи. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какие компании могут воспользоваться субсидией и что для этого необходимо.

По данным hh.ru за последние два месяца, в поисках вариантов для трудоустройства находятся почти 680 тысяч россиян в возрасте до 30 лет без опыта работы – это 13% от всех соискателей в России. Чаще всего это резюме продавцов, курьеров, администраторов и официантов/барменов. Больше всего молодёжи без опыта работы можно встретить в Республике Ингушетия (28% от всех резюме региона), Республике Тыва (26%), Чеченской республике (25%), Республике Дагестан (21%) и Республике Саха (20%). Бурятия заняла восьмое место среди российских регионов по доле молодых специалистов, находящихся в поиске работы.

Найти работу специалистам без опыта сегодня действительно непросто: в категории «Начало карьеры» в России на одну вакансию приходится 8,3 активных резюме, в Бурятии – почти 12, что говорит о повышенной конкуренции среди соискателей. Программа поддержки рынка труда для безработных граждан до 30 лет призвана помочь в решении этой проблемы.

Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru:

«Государственную поддержку предоставят компаниям и ИП, трудоустроившим отдельные категории граждан в возрасте до 30 лет, в том числе выпускников колледжей и вузов без опыта работы, лиц без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот.

В момент подписания трудового договора у нанимаемых сотрудников не должно быть работы и статусов ИП, самозанятого, главы КФХ или единоличного исполнительного органа юрлица.

Важно! Работодатели должны соответствовать требованиям для получения субсидии, установленных постановлением правительства РФ от 13.03.2021 N 362 (ред. от 19.08.2022) «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан».

Например, к таким требованиям относятся:

• Срок регистрации организации не позднее 1 января 2022.
• Отсутствуют задолженность свыше 10 тысяч рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, а также задолженности по заработной плате и возвратам субсидий в федеральный бюджет, бюджетных инвестиций и задолженности перед федеральным бюджетом.
• Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
• В реестре дисквалифицированных лиц нет сведений о руководителе, членах исполнительного органа, главбухе работодателя.
• Работодатель не получал в 2022 году субсидию по постановлению Правительства от 27.12.2010 № 1135 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций».

Субсидия рассчитывается так: (МРОТ + сумма страховых взносов + районный коэффициент) х количество таких сотрудников х 3. Субсидии выплачивает Фонд социального страхования по итогам проверки сведений, направленных в ФСС. Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. При этом деньги придётся вернуть государству, если сотрудник будет уволен раньше, чем через полгода с момента трудоустройства».

работа

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