В Бурятии меньше 8% семей относятся к среднему классу

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Доля семей, относящихся к среднему классу в Бурятии, не дотягивает до среднероссийского уровня



В Бурятии лишь 7,8% семей можно отнести к среднему классу. Республика находится на 45 месте из 85 в рейтинге регионов по численности среднего класса. Соседняя Иркутская область занимает 19 строчку рейтинга (13,6%), а Забайкальский край – 26 (11,1%). Из трёх перечисленных регионов только у Иркутской области показатель выше среднего по стране. Результаты своего исследования представило РИА Новости.



По оценке авторов исследования, особенности определения среднего класса дают возможность считать его стабилизирующим фактором социально-экономического развития страны. При этом различные подходы при определении среднего класса в результате могут приводить к получению ощутимо разных цифр в пределах одной страны или даже региона.



Эксперты отмечают, что при исследованиях среднего класса обращают внимание на доходы и наличие собственности, на социальное положение, которое включает в себя уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели - походы в театры и музеи, чтение книг, стремление к образованию.



- В соответствии с достаточно распространенным подходом под средним классом принято понимать работающих людей с трудовыми доходами, позволяющими приобретать дорогостоящее имущество (жильё и машины), а также имеющими относительно высокий уровень текущего потребления, - говорится в пояснительной записке к исследованию.



В основе рейтинга лежит доходный метод, определяющим фактором является уровень трудового дохода семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, совершать поездки в отпуске и формировать накопления.



Анализ проведён для девяти типов состава семьи (разное количество работающих и разное количество детей). Зарплаты, прожиточные минимумы, стоимость покупки и содержания автомобиля, стоимость жилья, ипотечные ставки и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.



По результатам исследования, в России 11,5% семей можно отнести к среднему классу. При этом между первой строчкой рейтинга и последней наблюдается значительная разница.



В Ямало-Ненецком автономном округе самый высокий показатель - 46,6%. Эксперты отмечают, что в первую очередь это объясняется достаточно высокими северными зарплатами и невысокой стоимостью жилья в регионе. Высокие результаты в Магаданской области (37%), Чукотском автономном округе (33%), Ханты-Мансийском автономном округе ( 28,5%), и в Сахалинской области (27,1%).



Москва занимает восьмую позицию (24,4%), Санкт-Петербург – десятую (21,2%). Высокие зарплаты уравниваются большими расходами. Однако из-за большой численности населения в Москве и Санкт-Петербурге сосредоточены почти 20% и 25% от всех российских семей, относящихся к среднему классу. В первой пятерке рейтинга сосредоточено лишь 4,5% от общего числа российских семей среднего класса.



Последние четыре строки рейтинга занимают республики Северного Кавказа: Республика Дагестан (2,9%), Кабардино-Балкарская Республика (2,8%), Республика Ингушетия (1,6%), Чеченская Республика (1,5%). В республиках Серверного Кавказа традиционно достаточно большой состав семей - невысоких зарплат не хватает для отнесения их к среднему классу.



Также в последнюю десятку попали следующие регионы из других округов: Республика Калмыкия с долей 3,5%, Ивановская область с долей 3,9%, Алтайский край - 3,9% и Севастополь с долей семей среднего класса на уровне 4,3%.



Согласно исследованию, среднее значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 8,1%. В 11 регионах более 20% семей относится к среднему классу. При этом, в 60 регионах доля среднего класса не дотягивает даже до среднероссийского уровня в 11,5%. В 15 регионах доля среднего класса менее 5%, а в четырех регионах она не превышает 3%. Это показатель того, что в большинстве регионов России средний класс играет незначительную роль в социальном и экономическом плане.



Авторы исследования пришли к выводу, что зарплаты, определяющие средний класс, в зависимости от региона будут сильно отличаться. В большинстве регионов одинокому человеку хватит зарплаты в 90 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом, а в семье из двух человек каждый должен зарабатывать примерно по 70 тысяч рублей.



Эксперты обращают внимание на то, что в России есть несколько регионов с невысокой стоимостью жизни, где будет достаточно и меньшей суммы для того, чтобы попасть в категорию среднего класса, но также есть и «дорогие» субъекты РФ, в которых высокие цены обязывают зарабатывать намного больше.



По оценкам аналитиков, доля среднего класса в России может заметно вырасти, так как средний класс определяется балансом расходов и доходов, и в ближайшее время ожидаются позитивные изменения в части расходов. В среднесрочной перспективе снизится стоимость автомобилей, жилье может стать доступнее за счет развития ипотеки и снижения ставок. Однако, по мнению аналитиков, рост цен на квадратные метры может «съесть» большую часть выгоды от их снижения.



- При этом есть надежда на рост среднего класса в связи с ростом зарплат. В среднесрочной перспективе несколько опережающий рост зарплат по отношению к ценам может быть связан с дефицитом работников, из-за наблюдающихся демографических процессов в нашей стране. В частности, выход на рынок труда малочисленного поколения рожденных после 90-го года, и выход на пенсию более многочисленных советских поколений, - отмечается в пояснительной записке.



Ожидаемые изменения в целом увеличат долю среднего класса примерно в 1,2-1,4 раза в ближайшие пять лет, заключают эксперты.



