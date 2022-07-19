Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику

Глава Бурятии рассказал о зарубежном контракте на производство и поставку крупной партии вертолётов Ми-171Е



«Рособоронэкспорт» и «Вертолёты России» заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолётов Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиазавода.



Для подписания договора в Улан-Удэ приезжал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.



- Во время визита главы корпорации «Ростех» Сергея Викторовича Чемезова, руководство холдинга «Вертолёты России» и наш авиазавод подписали зарубежный контракт на производство и поставку крупной партии вертолётов Ми-171Е. Спрос на наши вертолёты всегда высокий, потому что завод не стоит на месте и постоянно улучшает, модернизирует свои модели. Данный контракт – это дополнительные возможности для развития завода и Бурятии в целом, - сообщил в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.



Обновленные машины Ми-171Е отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподьёмностью.



- Несколько слов о сегодняшней машине, которая скоро отправится своим заказчикам за границу. Ми-171Е – это высокотехнологичный вертолёт с самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, по праву – лучший в мире, - сообщил глава республики.



По его словам, в новой модификации улучшена силовая установка и увеличена грузоподъемность. Вертолёты типа Ми-17 эффективны в высокогорье. В частности, используются полицейскими латиноамериканских стран в операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Также Ми-17 хороши и в условиях арктического холода, азиатских тропиках, Африке.



На сегодня доля Улан-Удэнского авиазавода в портфеле заказов Рособоронэкспорта составляет более 80 из 200 млрд рублей.



- И востребованность наших вертолётов в ближайшие годы будет только расти. Благодарю за постоянную поддержку развития нашего завода руководство холдинга «Ростех» - лично Сергея Викторовича Чемезова, а также генерального директора Вертолеты России Николая Александровича Колесова. Как отметил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Александрович Михеев, вертолёты Улан-Удэ – лидеры в своем классе, а производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Все это благодаря мощной господдержке, труду наших заводчан и таланту руководства нашего УУАЗ, - заключил Алексей Цыденов.





